Derajatnya Disebut Bisa Menanjak, 5 Weton Ini Konon Pantang Menyerah hingga Raih Kekayaan

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang berdasarkan kepercayaan dalam primbon Jawa.

Setiap weton dipercaya memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang disebut mempunyai jalan hidup penuh tantangan, sementara sebagian lainnya diyakini membawa potensi keberuntungan dan kemampuan untuk bangkit ketika menghadapi kesulitan.

Beberapa weton bahkan dipercaya memiliki mental yang kuat sejak awal. Berbagai rintangan dalam kehidupan justru dianggap dapat membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih tangguh, tekun, dan tidak gampang menyerah.

Dalam kepercayaan tersebut, keberhasilan tidak selalu datang sejak usia muda. Ada sosok yang harus melewati berbagai kegagalan terlebih dahulu sebelum akhirnya menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari akun YouTube Ngaos Jawa, Primbon Jawa menyebut terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai karakter kuat untuk bangkit dari keterpurukan dan mengejar kehidupan yang lebih sukses.

1. Jumat Legi – Tekun Melewati Ujian Jumat Legi dipercaya mempunyai karakter yang kuat dalam menghadapi berbagai keadaan. Dalam perjalanan hidupnya, pemilik weton ini disebut tidak selalu mendapatkan kemudahan sejak awal.

Berbagai tantangan yang muncul justru dipercaya menjadi pengalaman yang membuat mereka semakin matang. Mereka terbiasa bekerja keras dan tidak mudah menyerah ketika hasil yang diperoleh belum sesuai harapan.

Salah satu kekuatan yang sering dikaitkan dengan Jumat Legi adalah kemampuan untuk kembali mencoba setelah mengalami kegagalan. Kesalahan tidak selalu dianggap sebagai akhir, melainkan menjadi bahan untuk memperbaiki langkah berikutnya.

Karakter tersebut membuat mereka dipercaya mampu berkembang secara bertahap hingga mencapai posisi yang lebih baik, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun kehidupan sosial.