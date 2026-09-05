Membesarkan Si Kecil Menjadi Anak yang Pantang Menyerah? Lakukan 6 Cara Parenting Ini

seseorang yang memiliki anak yang pantang menyerah./Magnific/tirachardz
JawaPos.com - Setiap orang tua tentu ingin melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat, percaya diri, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.
Namun, anak yang pantang menyerah bukan berarti anak yang tidak pernah menangis, tidak pernah kecewa, atau selalu berhasil dalam segala hal.
Justru sebaliknya.
Anak yang memiliki daya juang biasanya adalah anak yang belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Mereka memahami bahwa sesuatu yang sulit boleh membuat kecewa, tetapi bukan berarti harus langsung ditinggalkan.
Kemampuan seperti ini tidak muncul begitu saja. Dalam psikologi perkembangan, ketekunan, kemampuan mengelola emosi, keyakinan terhadap kemampuan diri, dan cara anak memandang kegagalan merupakan bagian penting dari proses tumbuh kembang.
Kabar baiknya, orang tua dapat membantu membangun kemampuan tersebut sejak dini melalui pola pengasuhan sehari-hari.
Tidak harus dengan cara yang rumit.
Bahkan, kebiasaan sederhana seperti cara orang tua memberikan pujian, merespons kesalahan anak, atau berbicara ketika anak ingin menyerah dapat memberikan pengaruh besar terhadap cara anak menghadapi tantangan.
Dilansir dari PSychology Today pada Jumat (4/9), jika Anda ingin membesarkan si kecil menjadi anak yang lebih tangguh dan pantang menyerah, berikut enam cara parenting yang bisa mulai diterapkan di rumah.
1. Jangan Terlalu Cepat Membantu Ketika Anak Mengalami Kesulitan
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Jawa Pos
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