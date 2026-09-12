Doanya Konon Mudah Terkabul, 5 Shio Ini Punya Karakter Pantang Menyerah

JawaPos.com – Berdoa menjadi bagian penting dalam kehidupan banyak orang. Lewat doa, seseorang menyampaikan harapan, memohon pertolongan, sekaligus meminta kekuatan untuk menghadapi berbagai persoalan.

Namun, terkabulnya sebuah doa tidak selalu datang dalam waktu singkat. Selain keyakinan dan doa, seseorang tetap perlu berusaha serta menjalani proses untuk mencapai apa yang diharapkan.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang berdasarkan shio terkadang dikaitkan dengan cara mereka mengejar keinginan dan menghadapi kehidupan. Beberapa shio bahkan disebut memiliki energi spiritual serta tekad yang kuat sehingga dianggap lebih mudah menemukan jalan menuju apa yang diharapkan.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang disebut memiliki karakter kuat dalam memanjatkan harapan sekaligus berusaha mewujudkannya.

1. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal dengan karakter tekun, kuat, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Dalam mengejar sesuatu yang diinginkan, mereka biasanya tidak hanya mengandalkan harapan. Kerja keras dan ketekunan menjadi bagian penting dari proses yang mereka jalani.

Karakter tersebut membuat pemilik shio Kerbau dipercaya mampu mengubah harapan menjadi tujuan yang lebih nyata. Mereka cenderung terus berusaha meskipun hasil yang diinginkan belum terlihat.

Karena itu, dalam tafsir astrologi Tiongkok, keberhasilan Kerbau sering dikaitkan dengan perpaduan antara doa, kesungguhan, dan usaha yang konsisten.

2. Shio Ular Pemilik shio Ular dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan menganalisis situasi dengan baik.