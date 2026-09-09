13 Tanggal Lahir yang Disebut Paling Tekun, Pantang Menyerah, dan Berorientasi pada Kesuksesan

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai karakter dan cara berbeda dalam mengejar tujuan. Ada yang membutuhkan waktu cukup panjang untuk menemukan motivasi, sementara sebagian lainnya dikenal gigih dan terus berusaha meski menghadapi berbagai hambatan.

Dalam numerologi, karakter seseorang terkadang dikaitkan dengan angka tertentu, termasuk angka yang berasal dari tanggal kelahiran. Sejumlah tanggal lahir dipercaya memiliki hubungan dengan sifat disiplin, ketekunan, tanggung jawab, hingga ambisi untuk mencapai keberhasilan.

Orang-orang yang lahir pada tanggal tertentu disebut mempunyai kecenderungan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Kemampuan tersebut diyakini dapat menjadi modal untuk mencapai pencapaian yang lebih tinggi di masa mendatang.

Namun, numerologi merupakan kepercayaan atau metode interpretasi angka dan bukan metode ilmiah untuk memprediksi masa depan seseorang.

Dilansir dari English Jagran, terdapat sejumlah kelompok tanggal lahir yang dalam numerologi dikaitkan dengan karakter pekerja keras dan berbakat.

Berikut empat kelompok tanggal tersebut:

1. Tanggal 4, 13, 22, dan 31 Orang yang lahir pada tanggal 4, 13, 22, atau 31 disebut mempunyai karakter disiplin serta kecenderungan kuat dalam mengejar target.

Mereka biasanya menyukai sesuatu yang terstruktur dan lebih nyaman ketika mempunyai tujuan yang jelas. Bagi kelompok ini, hasil nyata dari usaha dapat menjadi salah satu sumber motivasi terbesar.

Ketekunan membuat mereka mampu menyelesaikan pekerjaan dengan konsisten. Dalam lingkungan profesional, karakter tersebut dapat membuat mereka menjadi sosok yang dapat diandalkan ketika menghadapi tanggung jawab besar.