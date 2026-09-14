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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 14 September 2026 | 20.30 WIB

Bukan Sekadar Kaya, 5 Shio Ini Diramal Bisa Wariskan Kemakmuran hingga Generasi Berikutnya

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, shio kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, serta perjalanan kehidupan seseorang. Salah satu hal yang banyak menarik perhatian adalah kaitannya dengan kondisi finansial.

Beberapa shio dipercaya mempunyai karakter yang mendukung perjalanan menuju kemapanan. Bukan hanya karena keberuntungan, mereka juga disebut memiliki kemampuan membaca kesempatan, mengelola sumber daya, dan membangun hubungan yang dapat mendukung kesuksesan.

Jika kemampuan tersebut dibarengi dengan kerja keras, ketekunan, serta sikap tidak mudah menyerah, kekayaan yang diperoleh dipercaya dapat menjadi fondasi kehidupan yang lebih sejahtera bagi keluarga.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang disebut mempunyai peluang besar untuk meraih kemakmuran dan membangun kekayaan dalam jumlah besar menurut astrologi Tionghoa.

Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus

Shio Tikus yang lahir pada 1972, 1984, 1996, 2008, dan seterusnya dalam siklus 12 tahunan disebut memiliki peluang finansial yang cukup menjanjikan.

Dalam astrologi Tionghoa, Tikus sering digambarkan sebagai sosok cerdas, gesit, dan mampu membaca keadaan. Karakter tersebut membuat mereka dianggap mudah beradaptasi ketika berhadapan dengan perubahan.

Peluang dalam pekerjaan maupun usaha diprediksi semakin terbuka. Dukungan dari orang-orang di sekitar juga dapat menjadi salah satu faktor yang membantu mereka mencapai target.

Kemampuan melihat kesempatan yang luput dari perhatian orang lain menjadi salah satu keunggulan shio ini. Mereka juga cenderung mampu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan.

Jika kecerdikan tersebut dipadukan dengan keberanian yang terukur, pemilik shio Tikus dipercaya dapat memperkuat kondisi ekonomi dan membangun aset untuk masa depan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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