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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 13 September 2026 | 06.41 WIB

5 Weton Ini Disebut Punya Aura Kemakmuran, Kejujuran Jadi Kekuatan Utama

Weton mujur yang banjir kekayaan berkat sifat jujur kata Primbon Jawa. (Freepik/ benzoix) - Image

Weton mujur yang banjir kekayaan berkat sifat jujur kata Primbon Jawa. (Freepik/ benzoix)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk melihat karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan perjalanan rezeki dan keberuntungan.

Ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki peruntungan baik dalam urusan materi. Menariknya, sebagian di antaranya disebut mempunyai karakter yang menjunjung tinggi kejujuran, keteguhan prinsip, dan rasa tanggung jawab.

Sifat tersebut diyakini membuat mereka lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dari kepercayaan itulah, menurut tafsir primbon, peluang pekerjaan, usaha, maupun sumber penghasilan dapat terbuka semakin lebar.

Dikutip dari akun YouTube Kunil Primbon Jowo, berikut lima weton yang disebut memiliki peruntungan mujur dan berpotensi menikmati kemakmuran berkat karakter positifnya.

1. Jumat Pon

Jumat Pon memiliki neptu 13 dan dalam sejumlah tafsir Primbon Jawa digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai karakter kuat.

Pemilik weton ini biasanya dikenal tidak mudah terpancing emosi. Namun, ketika prinsip yang mereka yakini dilanggar, mereka bisa menunjukkan sikap yang sangat tegas.

Jumat Pon juga disebut mempunyai pola pikir yang berbeda dan tidak takut menyampaikan pendapat. Keberanian mempertahankan sesuatu yang dianggap benar menjadi salah satu karakter yang menonjol.

Kemampuan berbicara dan kecerdasan dalam menyampaikan gagasan juga menjadi kelebihan lainnya. Karena itu, mereka dipercaya cocok menekuni bidang yang membutuhkan kemampuan komunikasi dan pemikiran kritis.

Dalam tafsir primbon, kehidupan Jumat Pon dapat mengalami perubahan dari masa penuh keterbatasan menuju kondisi yang lebih mapan. Kejujuran, keteguhan pendirian, dan konsistensi disebut menjadi modal penting dalam perjalanan tersebut.

2. Minggu Wage

Minggu Wage mempunyai neptu 13 dan sering digambarkan sebagai sosok dengan karakter kuat serta aura yang cukup berpengaruh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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