4 Zodiak Perlu Melakukan Self Care, Penting untuk Hidup yang Lebih Sehat

Ilustrasi selfcare/Magnific
JawaPos.com-Masalah kesehatan bisa menjadi persoalan yang merepotkan. Terutama jika hal tersebut terjadi karena kelalaian dalam menjaga kebugaran.
Tubuh yang sehat merupakan hasil dari gaya hidup yang seimbang,dan makanan hanya menjadi salah satu bagiannya.
Kesehatan yang baik perlu dijaga mulai dari kondisi fisik yang prima, pikiran yang jernih, dan hati yang tenang.
Berdasarkan informasi dari laman yourtango pada (15/9) empat zodiak ini perlu menjaga kondisi kesehatannya secara menyeluruh.
Taurus
Taurus cenderung makan secara berlebihan. Mereka sangat menyukai makanan. Namun, hal tersebut juga dapat membuat mereka memilih makanan cepat saji dan mengabaikan pilihan hidup sehat. Taurus bisa mengambil makanan apapun yang menarik perhatiannya tanpa ada pertimbangan.
Gemini
Gemini perlu memperhatikan tingkat stresnya. Sebaiknya anda memasukkan meditasi ke dalam rutinitas untuk mengelola kecemasan. Latihan pernapasan dapat membantu anda menjaga paru-paru yang rentan. Konsumsi makanan yang mampu mengurangi stres seperti coklat, beri, teh, dan asparagus. Meditasi dan pola hidup sehat dapat membantu anda menenangkan pikiran.
Cancer
Cancer perlu memperhatikan pola makan. Hindari makanan pedas dan pertimbangkan pola makan vegetarian. Jika ragu,anda dapat melakukan detoks. Jangan lupa membersihkan tubuh dengan minum jus jeruk, perasan lemon,dan cuka apel.
Leo
Leo perlu menghindari makanan yang mengandung kolestrol tinggi. Jangan lupa duduk dengan tegak. Anda bahkan perlu melakukan aktivitas olahraga seperti peregangan, lari, dan berenang.
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Jawa Pos
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