Tak Selalu Harus Mengejar, 6 Weton Ini Konon Mudah Mendapatkan Peluang Rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya berkaitan dengan hari kelahiran seseorang. Perpaduan hari dan pasaran tersebut juga dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Salah satu istilah yang cukup populer dalam pembahasan primbon adalah tibo sugih. Secara sederhana, istilah tersebut menggambarkan kondisi ketika seseorang dipercaya memiliki peruntungan yang kuat sehingga lebih mudah menemukan jalan menuju kecukupan atau kekayaan.

Tentu saja, hal itu bukan berarti seseorang dapat memperoleh kekayaan tanpa usaha. Dalam tafsir primbon, istilah tersebut lebih menggambarkan adanya peluang dan keberuntungan yang seolah datang pada waktu yang tepat.

Ada weton tertentu yang bahkan dipercaya memiliki daya tarik kuat terhadap kesempatan finansial. Mereka disebut lebih mudah mendapatkan bantuan, bertemu orang yang tepat, menemukan peluang usaha, atau memperoleh keuntungan yang tidak direncanakan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut memiliki keistimewaan dalam urusan rezeki dan dikaitkan dengan istilah tibo sugih.

1. Minggu Pahing – Punya Daya Tarik Kuat Minggu Pahing dipercaya memiliki karakter yang mudah menarik perhatian orang lain. Pemilik weton ini disebut mempunyai pembawaan yang membuat orang merasa nyaman dan tertarik untuk menjalin hubungan dengannya.

Relasi yang luas tersebut dipercaya dapat menjadi salah satu pintu masuknya rezeki. Kesempatan kerja sama, tawaran usaha, pemberian, hingga peluang lain dapat muncul melalui hubungan yang telah dibangun.

Dalam kehidupan profesional, rasa percaya diri dan kemampuan berkomunikasi juga dapat membantu mereka memperoleh kepercayaan.

Karena itu, Minggu Pahing dalam kepercayaan primbon kerap digambarkan sebagai weton yang memiliki daya tarik terhadap peluang dan keberuntungan materi.