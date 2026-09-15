Tak Selalu Harus Mengejar, 6 Weton Ini Konon Mudah Mendapatkan Peluang Rezeki

ILustrasi seseorang yang digandrungi harta kekayaan
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya berkaitan dengan hari kelahiran seseorang. Perpaduan hari dan pasaran tersebut juga dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.
Salah satu istilah yang cukup populer dalam pembahasan primbon adalah tibo sugih. Secara sederhana, istilah tersebut menggambarkan kondisi ketika seseorang dipercaya memiliki peruntungan yang kuat sehingga lebih mudah menemukan jalan menuju kecukupan atau kekayaan.
Tentu saja, hal itu bukan berarti seseorang dapat memperoleh kekayaan tanpa usaha. Dalam tafsir primbon, istilah tersebut lebih menggambarkan adanya peluang dan keberuntungan yang seolah datang pada waktu yang tepat.
Ada weton tertentu yang bahkan dipercaya memiliki daya tarik kuat terhadap kesempatan finansial. Mereka disebut lebih mudah mendapatkan bantuan, bertemu orang yang tepat, menemukan peluang usaha, atau memperoleh keuntungan yang tidak direncanakan.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut memiliki keistimewaan dalam urusan rezeki dan dikaitkan dengan istilah tibo sugih.
Minggu Pahing dipercaya memiliki karakter yang mudah menarik perhatian orang lain. Pemilik weton ini disebut mempunyai pembawaan yang membuat orang merasa nyaman dan tertarik untuk menjalin hubungan dengannya.
Relasi yang luas tersebut dipercaya dapat menjadi salah satu pintu masuknya rezeki. Kesempatan kerja sama, tawaran usaha, pemberian, hingga peluang lain dapat muncul melalui hubungan yang telah dibangun.
Dalam kehidupan profesional, rasa percaya diri dan kemampuan berkomunikasi juga dapat membantu mereka memperoleh kepercayaan.
Karena itu, Minggu Pahing dalam kepercayaan primbon kerap digambarkan sebagai weton yang memiliki daya tarik terhadap peluang dan keberuntungan materi.
Rabu Wage disebut memiliki jalan rezeki yang cukup baik. Pemilik weton ini dipercaya sering menemukan keberuntungan dari sesuatu yang awalnya terlihat sederhana.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022