10 Weton dengan Peruntungan Bagus Menurut Primbon Jawa, Rezeki Berpotensi Meningkat

Weton pikul rezeki berlimpah dan mendadak kaya kata primbon jawa
JawaPos.com – Setiap orang tentu berharap kondisi kehidupan dan finansialnya terus mengalami peningkatan. Namun, perjalanan menuju kemapanan tidak selalu berlangsung cepat dan membutuhkan usaha, ketekunan, serta kemampuan memanfaatkan peluang.
Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap digunakan untuk membaca karakter dan peruntungan seseorang. Primbon Jawa juga memuat berbagai penafsiran mengenai peluang rezeki berdasarkan kombinasi hari dan pasaran.
Beberapa weton bahkan dipercaya mempunyai karakter yang mendukung keberhasilan, seperti pekerja keras, bertanggung jawab, pandai berkomunikasi, serta mampu menghadapi berbagai tantangan.
Dikutip dari akun YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat sepuluh weton yang disebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki dan kondisi finansial pada bulan September.
Berikut daftarnya:
Rabu Kliwon dipercaya memiliki karakter cerdas, mandiri, dan kuat dalam menghadapi berbagai persoalan. Mereka disebut mampu menjaga ketenangan ketika berada dalam situasi sulit.
Sikap tenang tersebut membuat mereka tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru. Kemampuan berpikir positif juga dipercaya membantu menemukan solusi ketika menghadapi hambatan.
Menurut ramalan yang dikutip, karakter tersebut dapat menjadi modal untuk mengembangkan pekerjaan maupun usaha. Rabu Kliwon pun disebut berpeluang mengalami perkembangan finansial pada bulan September.
Pemilik weton Senin Legi dikenal memiliki sifat peduli dan senang membantu orang lain. Mereka dipercaya mempunyai rasa empati yang tinggi serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.
Selain itu, etos kerja dan wawasan yang dimiliki disebut menjadi kekuatan dalam mengejar target.
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