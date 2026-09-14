Jalan Rezeki Terbuka Lebar, 6 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Istimewa

JawaPos.com – Rezeki dan keberuntungan menjadi bagian dari kehidupan yang sering dikaitkan dengan berbagai kepercayaan masyarakat. Dalam tradisi Jawa, salah satu rujukan yang masih dikenal hingga kini adalah Primbon Jawa.

Primbon tidak hanya membahas perhitungan hari kelahiran, tetapi juga mengaitkan weton dengan karakter, kecenderungan hidup, serta peruntungan seseorang. Karena itu, sejumlah weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kesuksesan dan kemapanan.

Ada weton yang dianggap harus melewati proses panjang sebelum memperoleh hasil, tetapi ada pula yang dipercaya memiliki jalan lebih lapang dalam urusan rezeki.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat enam weton yang disebut memiliki peruntungan kuat dalam urusan harta menurut Primbon Jawa. Mereka dipercaya memiliki sejumlah karakter yang dapat membantu membuka peluang rezeki, selama tetap menjaga sikap dan tidak terlena oleh keberhasilan.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut?

1. Senin Wage Orang yang lahir pada Senin Wage disebut memiliki daya tarik yang membuat mereka relatif mudah memperoleh kepercayaan dari orang lain.

Karakter tersebut dapat menjadi modal ketika mereka membangun usaha maupun mengembangkan karier. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Senin Wage juga kerap dikaitkan dengan kemampuan bertemu orang yang tepat pada momentum yang sesuai.

Peluang yang muncul pun dipercaya dapat berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar apabila dikelola dengan baik. Karena itu, kemampuan membangun hubungan dan memanfaatkan kesempatan menjadi salah satu kekuatan weton ini.

Namun, keberhasilan tetap membutuhkan usaha dan pengelolaan yang bijaksana agar peluang yang datang tidak terbuang begitu saja.