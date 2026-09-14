7 Shio dengan Peruntungan Harta Tak Terduga, Ada yang Disebut Bakal Hidup Mewah

JawaPos.com – Rezeki tidak selalu datang melalui jalan yang sudah direncanakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kesempatan mendapatkan penghasilan atau keuntungan terkadang justru muncul dari situasi yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

Ada orang yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai kondisi finansial yang mapan. Namun, ada pula yang menemukan peluang besar melalui pertemuan, pekerjaan sampingan, ide sederhana, atau keputusan spontan yang ternyata membawa hasil positif.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan pola peruntungan yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan dianggap memiliki jalur rezeki yang sulit ditebak karena peluang finansial dapat muncul dari berbagai arah.

Konsep tersebut kemudian sering dikaitkan dengan kehidupan yang penuh kemakmuran, bahkan digambarkan layaknya hidup seorang bangsawan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dalam ramalan kuno disebut mempunyai peluang mendapatkan keberuntungan melalui jalan yang tidak biasa.

Berikut daftarnya:

1. Shio Naga Naga sejak lama dikenal sebagai simbol kekuatan, kejayaan, dan keberuntungan dalam budaya Tiongkok. Dalam ramalan astrologi, pemilik shio ini sering dikaitkan dengan peluang besar yang datang secara tidak terduga.

Sumber rezekinya bisa berasal dari berbagai hal, mulai dari proyek tambahan, peluang investasi, hingga perkenalan dengan seseorang yang memiliki jaringan luas.

Karakter percaya diri dan kemampuan memengaruhi orang lain juga dianggap menjadi modal penting. Ketika peluang datang, Shio Naga disebut mampu memanfaatkannya untuk membuka pintu menuju kesempatan yang lebih besar.