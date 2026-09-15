Tak Hanya Romantis, 4 Zodiak Pria Ini Disebut Bisa Membawa Hoki untuk Istri

JawaPos.com – Dalam astrologi, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan zodiak yang menaunginya. Beberapa zodiak bahkan dipercaya memiliki sifat yang dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan percintaan dan rumah tangga.

Pria dengan karakter penuh tanggung jawab, perhatian, pekerja keras, serta mampu memberikan dukungan kepada pasangan disebut dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Tak hanya soal perasaan, karakter tersebut juga dinilai bisa membantu pasangan menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama.

Astrologi pun menyebut ada sejumlah zodiak pria yang dianggap memiliki potensi menjadi pasangan yang membawa keberuntungan bagi istrinya, baik dalam bentuk dukungan emosional, kestabilan rumah tangga maupun dorongan untuk mencapai tujuan bersama.

Dilansir dari AstroTalk, berikut empat zodiak pria yang disebut dapat menjadi pembawa keberuntungan bagi istrinya.

1. Aries Pria berzodiak Aries dikenal memiliki karakter berani, aktif, dan penuh semangat. Mereka cenderung tidak ragu mengambil langkah ketika memiliki tujuan yang ingin dicapai.

Dalam kehidupan rumah tangga, sifat tersebut dapat membuat Aries menjadi pasangan yang berani menghadapi tantangan bersama. Mereka juga dikenal memiliki energi besar untuk mengejar impian, termasuk membangun masa depan bersama pasangan.

Bagi istri yang menyukai hubungan dinamis dan penuh tantangan baru, pria Aries dapat menjadi sosok yang mendorongnya untuk terus berkembang.

2. Libra Libra dikenal sebagai zodiak yang mengutamakan keseimbangan dan keharmonisan. Pria yang lahir di bawah zodiak ini sering digambarkan memiliki pembawaan menarik, romantis, serta pandai menjaga komunikasi dengan pasangan.

Kemampuan Libra dalam mencari jalan tengah bisa menjadi nilai positif ketika menghadapi perbedaan dalam rumah tangga. Mereka cenderung berusaha menciptakan suasana yang nyaman agar hubungan tetap berjalan harmonis.