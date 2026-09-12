Ingin Menjadi Suami yang Menjadi Kebanggaan Istri? Coba Lakukan 6 Kebiasaan Ini Setiap Hari

JawaPos.com - Menjadi suami yang dibanggakan oleh istri bukan berarti harus memiliki rumah mewah, mobil mahal, penghasilan besar, atau selalu tahu bagaimana menyelesaikan semua masalah.

Sering kali, seorang istri justru merasa bangga kepada suaminya karena hal-hal yang jauh lebih sederhana: bagaimana suaminya memperlakukannya ketika sedang lelah, bagaimana ia berbicara ketika sedang marah, bagaimana ia mendengarkan tanpa menghakimi, dan bagaimana ia tetap menunjukkan perhatian meskipun kehidupan sedang tidak mudah.



Dalam psikologi hubungan, kualitas pernikahan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar cinta yang dirasakan seseorang, tetapi juga oleh pola perilaku sehari-hari yang membuat pasangan merasa aman, dihargai, dipahami, dan dihormati.



Menariknya, kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak selalu membutuhkan waktu lama. Justru hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten sering kali memberikan pengaruh besar terhadap hubungan dalam jangka panjang.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (12/9), jika Anda ingin menjadi suami yang bukan hanya dicintai, tetapi juga dihormati, dipercaya, dan dibanggakan oleh istri, cobalah membangun enam kebiasaan berikut setiap hari.



1. Tanyakan Bagaimana Perasaan Istri, Bukan Hanya Apa yang Dia Kerjakan



Banyak pasangan terbiasa bertanya:



"Sudah masak?"



"Sudah bayar tagihan?"



"Anak-anak sudah makan?"



"Besok kita berangkat jam berapa?"



Semua pertanyaan itu penting. Tetapi ada satu pertanyaan yang sering terlupakan:



"Kamu hari ini bagaimana?"



Pertanyaan sederhana tersebut bisa memiliki makna emosional yang sangat besar.



Sebab dalam hubungan yang sehat, seseorang tidak hanya ingin dilihat dari apa yang ia lakukan, tetapi juga ingin merasa bahwa dirinya diperhatikan.



Istri mungkin sepanjang hari mengurus pekerjaan, rumah, anak, keluarga, atau pekerjaannya sendiri. Ketika suami bertanya tentang perasaannya, pesan yang sebenarnya disampaikan adalah:



"Aku melihat kamu, bukan hanya apa yang kamu kerjakan."



Dalam psikologi hubungan, kemampuan untuk memperhatikan keadaan emosional pasangan berkaitan dengan terbentuknya rasa kedekatan dan keterhubungan.



Karena itu, biasakan meluangkan beberapa menit setiap hari untuk benar-benar bertanya:



"Hari ini ada sesuatu yang membuat kamu capek?"



Atau:



"Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan kepadaku?"



Kemudian lakukan hal yang lebih sulit:



Dengarkan jawabannya.



Jangan buru-buru memberikan solusi.



Jangan langsung mengatakan, "Ah, itu masalah kecil."



Jangan membandingkan masalahnya dengan masalah orang lain.



Kadang-kadang seseorang tidak membutuhkan solusi.



Ia hanya membutuhkan tempat yang aman untuk bercerita.



Dan ketika seorang istri merasa bahwa suaminya adalah tempat yang aman untuk berbicara, hubungan emosional mereka biasanya menjadi jauh lebih kuat.



2. Biasakan Mengucapkan Terima Kasih untuk Hal-Hal Kecil



Setelah bertahun-tahun menikah, sesuatu yang awalnya terasa istimewa bisa berubah menjadi rutinitas.



Makanan yang disiapkan menjadi sesuatu yang dianggap biasa.



Pakaian yang dicuci dianggap kewajiban.



Rumah yang dirapikan tidak lagi diperhatikan.



Perhatian kecil terasa seperti sesuatu yang memang sudah seharusnya dilakukan.



Di sinilah hubungan sering mulai kehilangan kehangatan.



Bukan karena cinta tiba-tiba hilang, tetapi karena penghargaan semakin jarang diungkapkan.



Karena itu, biasakan mengatakan terima kasih.



Bukan hanya untuk sesuatu yang besar.



Katakan:



"Terima kasih sudah menyiapkan sarapan."



"Terima kasih sudah menungguku."



"Aku tahu kamu capek hari ini. Terima kasih sudah melakukan banyak hal."



"Aku menghargai semua yang kamu lakukan untuk keluarga kita."



Kalimat-kalimat tersebut mungkin hanya membutuhkan beberapa detik.



Namun secara emosional, pesan yang diterima pasangan sangat berbeda.



Ada perbedaan antara merasa "aku melakukan kewajibanku" dan merasa "apa yang kulakukan dilihat dan dihargai."



Psikologi positif juga banyak membahas pentingnya rasa syukur dalam meningkatkan kualitas interaksi dan kepuasan hubungan.



Karena itu, jangan menunggu istri melakukan sesuatu yang luar biasa baru Anda menghargainya.



Belajarlah melihat hal-hal kecil.



Sebab pernikahan pada dasarnya dibangun dari ribuan hal kecil yang dilakukan berulang-ulang.



Dan sering kali, hubungan yang hangat bukanlah hubungan tanpa masalah.



Melainkan hubungan di mana kedua orang di dalamnya tidak berhenti menghargai satu sama lain meskipun sudah lama bersama.



3. Kendalikan Cara Berbicara Ketika Sedang Marah



Ini mungkin salah satu kebiasaan paling penting.



Sebab menjadi suami yang baik bukan berarti tidak pernah marah.



Anda tetap manusia.



Anda bisa lelah.



Anda bisa kecewa.



Anda bisa frustrasi.



Anda dan istri juga bisa memiliki pendapat yang berbeda.



Masalahnya bukan apakah Anda pernah marah.



Masalah sebenarnya adalah bagaimana Anda bertindak ketika sedang marah.



Ketika emosi meningkat, seseorang bisa mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin ia katakan.



Nada suara menjadi tinggi.



Kata-kata menjadi tajam.



Kesalahan masa lalu kembali dibahas.



Pasangan mulai diserang sebagai pribadi.



"Kamu memang selalu seperti ini."



"Kamu tidak pernah mengerti aku."



"Aku menyesal menikah denganmu."



Kalimat seperti itu mungkin hanya diucapkan dalam beberapa detik, tetapi dampaknya bisa bertahan jauh lebih lama.



Karena itu, buatlah satu aturan untuk diri sendiri:



Ketika marah, jangan gunakan kemarahan sebagai alasan untuk menyakiti.



Jika Anda merasa emosi mulai tidak terkendali, Anda boleh mengatakan:



"Aku sedang sangat emosi. Aku tidak ingin mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Kita bicara lagi setelah aku lebih tenang."



Ini bukan berarti melarikan diri dari masalah.



Justru ini adalah bentuk pengendalian diri.



Kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi merupakan bagian penting dari regulasi emosi.



Suami yang kuat bukanlah suami yang mampu memenangkan setiap pertengkaran.



Suami yang kuat adalah suami yang mampu mengatakan:



"Aku marah, tetapi aku tetap menghormatimu."



Ada perbedaan besar antara keduanya.



Dan seorang istri biasanya akan mengingat bagaimana suaminya memperlakukannya ketika sedang berada dalam konflik.



4. Berikan Sentuhan dan Perhatian Tanpa Selalu Mengharapkan Balasan



Setelah menikah cukup lama, pasangan kadang lupa bahwa kedekatan fisik tidak selalu harus berhubungan dengan aktivitas seksual.



Pegang tangannya.



Peluk ketika pulang.



Usap kepalanya.



Cium keningnya.



Duduk berdekatan.



Atau sekadar menyentuh bahunya ketika melewati tempat ia duduk.



Hal-hal kecil seperti itu bisa menjadi bentuk komunikasi nonverbal:



"Aku dekat denganmu."



"Aku menyayangimu."



"Kamu masih penting bagiku."



Dalam hubungan romantis, sentuhan yang penuh kasih dapat membantu membangun rasa kedekatan dan keamanan emosional.



Namun ada satu hal penting:



Jangan menjadikan perhatian sebagai transaksi.



Jangan berpikir:



"Aku sudah memeluknya, berarti sekarang dia harus melakukan sesuatu untukku."



Kasih sayang yang sehat tidak selalu memiliki tuntutan balasan.



Kadang-kadang pelukan hanyalah pelukan.



Perhatian hanyalah perhatian.



Dan justru ketika pasangan merasa bahwa kasih sayang tidak selalu disertai tuntutan, hubungan dapat terasa lebih aman.



Jika istri terlihat lelah, mungkin yang ia butuhkan bukan nasihat panjang.



Mungkin ia hanya membutuhkan Anda duduk di sampingnya dan berkata:



"Istirahatlah sebentar. Aku di sini."



Kalimat sederhana.



Tetapi bisa terasa sangat berarti.



5. Luangkan Waktu Tanpa Gangguan Gawai



Anda bisa berada di rumah bersama istri selama berjam-jam tetapi sebenarnya tidak benar-benar hadir.



Tubuh berada di ruang yang sama.



Namun perhatian ada di layar ponsel.



Istri sedang bercerita, Anda melihat notifikasi.



Ia mengajak berbicara, Anda masih menggulir media sosial.



Ia sedang makan bersama Anda, tetapi Anda sibuk membalas pesan.



Lama-kelamaan, pasangan bisa mendapatkan pesan emosional yang tidak pernah Anda maksudkan:



"Ponselku lebih menarik daripada kamu."



Padahal mungkin Anda tidak bermaksud demikian.



Karena itu, buatlah kebiasaan sederhana:



Setiap hari, sediakan waktu tanpa gawai untuk istri.



Tidak harus satu jam.



Lima belas atau tiga puluh menit pun bisa berarti jika dilakukan dengan sungguh-sungguh.



Letakkan ponsel.



Tatap wajahnya.



Tanyakan bagaimana harinya.



Bicarakan sesuatu yang menyenangkan.



Bicarakan rencana masa depan.



Bercanda.



Atau bahkan duduk diam bersama.



Yang penting bukan sekadar durasinya.



Yang penting adalah kualitas kehadiran.



Dalam hubungan, perhatian merupakan salah satu bentuk investasi emosional.



Ketika seseorang merasa benar-benar didengarkan dan diperhatikan, ia akan lebih mudah merasa terhubung dengan pasangannya.



Jadi, jangan hanya menjadi suami yang selalu ada secara fisik.



Berusahalah menjadi suami yang hadir secara emosional.



6. Setiap Hari Tanyakan: "Apa yang Bisa Aku Bantu?"



Ada satu kebiasaan sederhana yang dapat mengubah dinamika dalam rumah tangga:



Jangan menunggu diminta.



Perhatikan.



Lihat apa yang sedang terjadi.



Jika istri terlihat kewalahan, tanyakan:



"Apa yang bisa aku bantu?"



Jika pekerjaan rumah menumpuk, ambil bagian.



Jika anak membutuhkan perhatian, bantu mengurusnya.



Jika pasangan sedang sibuk, jangan menunggu instruksi.



Inisiatif kecil seperti ini menyampaikan pesan:



"Kita menjalani kehidupan ini bersama."



Inilah salah satu fondasi penting dalam hubungan yang sehat: rasa bahwa beban hidup tidak sepenuhnya ditanggung sendirian.



Perhatikan juga bahwa membantu bukan berarti "menolong istri mengerjakan pekerjaannya."



Ini adalah rumah bersama.



Keluarga bersama.



Tanggung jawab bersama.



Karena itu, pekerjaan rumah, pengasuhan anak, urusan keuangan, dan berbagai tanggung jawab keluarga sebaiknya dilihat sebagai sesuatu yang perlu dikelola bersama sesuai kondisi dan kesepakatan pasangan.



Seorang suami tidak kehilangan wibawa karena mencuci piring.



Tidak kehilangan kehormatan karena menyapu rumah.



Tidak menjadi kurang maskulin karena mengganti popok anak.



Justru kemampuan untuk mengambil tanggung jawab tanpa harus disuruh menunjukkan kedewasaan.



Dan sering kali, hal yang membuat seorang istri bangga bukanlah ketika suaminya berkata:



"Aku kepala keluarga."



Tetapi ketika ia melihat suaminya benar-benar bertindak sebagai pasangan yang bertanggung jawab.



Kebanggaan Seorang Istri Tidak Selalu Berasal dari Kesempurnaan



Ada satu kesalahpahaman yang perlu diluruskan.



Menjadi suami yang dibanggakan bukan berarti harus menjadi suami yang sempurna.



Tidak ada manusia yang selalu sabar.



Tidak ada pasangan yang tidak pernah melakukan kesalahan.



Tidak ada rumah tangga yang selalu harmonis.



Akan ada hari ketika Anda pulang dalam keadaan lelah.



Akan ada perdebatan.



Akan ada kesalahpahaman.



Akan ada masalah keuangan.



Akan ada keputusan yang salah.



Akan ada hari ketika Anda maupun istri sama-sama tidak berada dalam kondisi terbaik.



Namun kualitas seorang suami justru sering terlihat bukan ketika semuanya berjalan lancar, melainkan ketika keadaan menjadi sulit.



Apakah Anda masih mampu menghormati istri ketika sedang marah?



Apakah Anda mampu meminta maaf ketika salah?



Apakah Anda mau mendengarkan?



Apakah Anda bersedia berubah ketika mengetahui perilaku Anda menyakiti pasangan?



Apakah Anda tetap berusaha menunjukkan kasih sayang meskipun sedang menghadapi masalah?



Itulah yang membentuk karakter dalam sebuah pernikahan.



Enam Kebiasaan Kecil yang Bisa Dimulai Hari Ini



Jika ingin membuatnya sederhana, Anda tidak perlu mengubah seluruh kehidupan sekaligus.



Mulailah dengan enam hal berikut:



1. Tanyakan perasaannya.

Bukan hanya menanyakan apa yang sudah ia kerjakan.



2. Ucapkan terima kasih.

Hargai hal-hal kecil yang sering tidak terlihat.



3. Kendalikan ucapan ketika marah.

Jangan jadikan emosi sebagai alasan untuk merendahkan pasangan.



4. Berikan kasih sayang tanpa tuntutan.

Pelukan, genggaman tangan, atau ciuman kecil bisa menjadi pengingat bahwa cinta masih hadir.



5. Hadir tanpa gawai.

Berikan sebagian waktu Anda dengan perhatian penuh.



6. Ambil inisiatif membantu.

Jangan menunggu istri kelelahan dan meminta bantuan.



Jika dilakukan satu hari, mungkin efeknya belum terasa besar.



Tetapi pernikahan tidak dibangun dalam satu hari.



Pernikahan dibentuk oleh kebiasaan yang diulang setiap hari.



Pada Akhirnya, Istri Tidak Hanya Ingin Memiliki Suami



Ia ingin memiliki pasangan hidup.



Seseorang yang bisa diajak menghadapi kehidupan.



Seseorang yang bisa dipercaya.



Seseorang yang tidak hanya hadir ketika semuanya menyenangkan, tetapi juga ketika keadaan sulit.



Seseorang yang bisa menjadi tempat pulang secara emosional.



Seseorang yang membuatnya merasa:



"Aku tidak sendirian menjalani kehidupan ini."



Maka jika Anda ingin menjadi suami yang membuat istri bangga, jangan hanya bertanya:



"Apa yang sudah aku berikan kepadanya?"



Sesekali tanyakan juga:



"Bagaimana perasaannya ketika hidup bersamaku?"



Apakah ia merasa dihargai?



Apakah ia merasa didengar?



Apakah ia merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri?



Apakah ia merasa memiliki pasangan, bukan sekadar seseorang yang tinggal serumah dengannya?



Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin lebih penting daripada banyak hal material yang bisa Anda berikan.



Sebab pada akhirnya, seorang istri mungkin tidak akan mengingat setiap hadiah yang pernah Anda belikan.



Tetapi ia akan mengingat bagaimana perasaan yang muncul ketika berada di dekat Anda.



Ia akan mengingat apakah Anda mendengarkannya ketika ia sedang sedih.



Ia akan mengingat apakah Anda tetap menghormatinya ketika sedang marah.



Ia akan mengingat apakah Anda hadir ketika ia membutuhkan dukungan.



Dan ia akan mengingat apakah setelah bertahun-tahun menikah, Anda masih membuatnya merasa bahwa dirinya berharga bagi Anda.



Jadi, tidak perlu menunggu menjadi suami yang sempurna.



Mulailah menjadi suami yang konsisten melakukan hal-hal kecil dengan cinta.



Karena sering kali, kebanggaan dalam sebuah pernikahan tidak lahir dari satu tindakan besar.



Ia tumbuh perlahan dari ribuan tindakan kecil:



