Punya 30 ART, Ustaz Riza Muhammad: Istri di Tangan Suami yang Baik Jadi Ratu

JawaPos.com - Ustaz Riza Muhammad mengungkapkan pandangannya tentang cara seorang suami memperlakukan istri. Menurutnya, istri akan mendapatkan kehidupan yang baik ketika berada di tangan suami yang baik, mampu memberikan perhatian, kenyamanan, dan perlindungan.

"Istri di tangan suami yang baik akan menjadi ratu," ujar Ustaz Riza Muhammad di salah satu program televisi.

Pernyataan tersebut disampaikan Riza ketika membahas kehidupan rumah tangganya bersama Indri Giana. Ia menjelaskan, salah satu bentuk perhatian yang diberikan kepada sang istri adalah dengan tidak membebani Indri dengan pekerjaan domestik.

Riza bahkan mengungkapkan bahwa dirinya mempekerjakan sekitar 50 orang untuk membantu berbagai kebutuhan di lingkungan kediamannya. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 30 asisten rumah tangga (ART), sementara pekerja lainnya memiliki tugas khusus, mulai dari merawat taman, kolam renang, hingga menjaga keamanan rumah.

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"Kurang lebih sekarang ada 50-an pekerja. Ada yang bertugas merawat ibu saya, housekeeping untuk rumah putih dan rumah kuning, spesialis kolam renang dan kebun, hingga sekuriti," kata Riza.

Menurut Riza, keberadaan puluhan pekerja tersebut membuat pembagian pekerjaan di rumah menjadi lebih teratur. Ia ingin Indri tidak perlu menghabiskan tenaga untuk mengurus berbagai pekerjaan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi Riza, ketika sang istri merasa lelah, tidak ada kewajiban untuk memaksanya tetap mengerjakan pekerjaan domestik. Ia bahkan menyebut, urusan menyetrika pakaian saja sudah ditangani oleh para pekerja yang ada di rumahnya.

"Kalau capek jangan ngapa-ngapain. Maaf, gosok baju saja nggak, nggak boleh. Kita di rumah ada 30 ART," ujar Riza.