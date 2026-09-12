Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Minggu, 13 September 2026 | 03.56 WIB

4 Zodiak Pria yang Dipercaya Mampu Membawa Stabilitas dan Kebahagiaan bagi Istri

ilustrasi pasangan suami istri. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi pasangan suami istri. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Memiliki pasangan yang bisa menjadi sumber dukungan, memberikan rasa aman, dan selalu mendorong untuk berkembang tentu menjadi dambaan banyak orang. Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan zodiak tertentu.

Sejumlah pria berdasarkan zodiaknya dipercaya mempunyai sifat yang dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan pernikahan. Mulai dari keberanian mengejar impian, kemampuan menjaga keharmonisan, hingga sikap bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga.

Tak heran jika pria dengan karakter tersebut kemudian dianggap mampu membawa keberuntungan bagi istrinya, baik dalam bentuk dukungan emosional, kehidupan rumah tangga yang nyaman, maupun kestabilan dalam mencapai tujuan bersama.

Dilansir dari AstroTalk, ada empat zodiak pria yang disebut memiliki karakter sebagai pasangan yang berpotensi membawa keberuntungan dalam kehidupan pernikahan.

Berikut empat zodiak pria yang dimaksud:

1. Aries

Pria Aries dikenal memiliki karakter berani, penuh energi, dan tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan. Mereka biasanya mempunyai semangat besar untuk mengejar sesuatu yang diinginkan.

Dalam hubungan rumah tangga, sifat tersebut dapat membuat Aries menjadi pasangan yang berani mengambil langkah untuk mewujudkan rencana bersama. Mereka cenderung tidak takut mencoba hal baru selama hal tersebut dianggap bisa membawa hubungan ke arah yang lebih baik.

Kepribadian Aries yang penuh semangat juga membuat kehidupan bersama pasangan terasa lebih dinamis. Bagi istri yang menyukai hubungan penuh aktivitas, tantangan, dan perkembangan, pria Aries bisa menjadi pasangan yang menarik.

2. Libra

Pria Libra sering digambarkan sebagai pribadi yang ramah, romantis, dan pandai menjaga keseimbangan dalam hubungan. Mereka cenderung menyukai suasana damai serta berusaha menghindari konflik yang tidak perlu.

Kemampuan Libra dalam menjaga keharmonisan menjadi salah satu alasan mereka dianggap sebagai pasangan yang membawa keberuntungan bagi istri. Ketika terjadi perbedaan pendapat, mereka biasanya berusaha mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Alasan Mengapa Orang-Orang Kerap Menemukan Kebahagiaan di Pagi Hari Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Alasan Mengapa Orang-Orang Kerap Menemukan Kebahagiaan di Pagi Hari Menurut Psikologi

Selasa, 8 September 2026 | 04.14 WIB

3 Zodiak yang Dipenuhi Keberuntungan dan Kebahagiaan pada Jumat, 28 Agustus 2026 - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Dipenuhi Keberuntungan dan Kebahagiaan pada Jumat, 28 Agustus 2026

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 04.07 WIB

7 Tips Praktis untuk Menemukan Kebahagiaan Saat Anak-Anak Sudah Mandiri dan Meninggalkan Rumah - Image
Lifestyle

7 Tips Praktis untuk Menemukan Kebahagiaan Saat Anak-Anak Sudah Mandiri dan Meninggalkan Rumah

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 02.21 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore