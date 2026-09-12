4 Zodiak Pria yang Dipercaya Mampu Membawa Stabilitas dan Kebahagiaan bagi Istri

JawaPos.com – Memiliki pasangan yang bisa menjadi sumber dukungan, memberikan rasa aman, dan selalu mendorong untuk berkembang tentu menjadi dambaan banyak orang. Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan zodiak tertentu.

Sejumlah pria berdasarkan zodiaknya dipercaya mempunyai sifat yang dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan pernikahan. Mulai dari keberanian mengejar impian, kemampuan menjaga keharmonisan, hingga sikap bertanggung jawab terhadap masa depan keluarga.

Tak heran jika pria dengan karakter tersebut kemudian dianggap mampu membawa keberuntungan bagi istrinya, baik dalam bentuk dukungan emosional, kehidupan rumah tangga yang nyaman, maupun kestabilan dalam mencapai tujuan bersama.

Dilansir dari AstroTalk, ada empat zodiak pria yang disebut memiliki karakter sebagai pasangan yang berpotensi membawa keberuntungan dalam kehidupan pernikahan.

Berikut empat zodiak pria yang dimaksud:

1. Aries Pria Aries dikenal memiliki karakter berani, penuh energi, dan tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan. Mereka biasanya mempunyai semangat besar untuk mengejar sesuatu yang diinginkan.

Dalam hubungan rumah tangga, sifat tersebut dapat membuat Aries menjadi pasangan yang berani mengambil langkah untuk mewujudkan rencana bersama. Mereka cenderung tidak takut mencoba hal baru selama hal tersebut dianggap bisa membawa hubungan ke arah yang lebih baik.

Kepribadian Aries yang penuh semangat juga membuat kehidupan bersama pasangan terasa lebih dinamis. Bagi istri yang menyukai hubungan penuh aktivitas, tantangan, dan perkembangan, pria Aries bisa menjadi pasangan yang menarik.

2. Libra Pria Libra sering digambarkan sebagai pribadi yang ramah, romantis, dan pandai menjaga keseimbangan dalam hubungan. Mereka cenderung menyukai suasana damai serta berusaha menghindari konflik yang tidak perlu.