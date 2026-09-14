Rezeki Makin Lancar! 6 Shio Ini Diramal Kebanjiran Peluang dan Keuntungan

JawaPos.com - Setiap orang tentu berharap memiliki kehidupan yang dipenuhi kelancaran rezeki, kesempatan baru, dan kondisi finansial yang semakin baik.

Dalam astrologi Tionghoa, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio atau tahun kelahirannya. Ada periode tertentu yang dipercaya membawa energi positif sehingga peluang dalam pekerjaan, bisnis, maupun keuangan terasa lebih terbuka.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki peluang memperoleh keberuntungan dan kemajuan finansial. Mereka dianggap sedang berada dalam momentum yang baik untuk mengembangkan potensi dan memanfaatkan kesempatan.

Berikut enam shio tersebut.

1. Shio Tikus – Cermat Melihat Peluang Pemilik Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan serta kemampuan membaca keadaan dengan cepat. Karakter tersebut membuat mereka sering dianggap pandai menemukan celah ketika peluang datang.

Menurut ramalan yang beredar, periode ini dapat menjadi kesempatan bagi Shio Tikus untuk mengembangkan usaha, mendapatkan tanggung jawab baru, atau memperoleh peningkatan karier.

Keuntungan finansial juga dipercaya bisa muncul dari keputusan yang dibuat secara terencana. Namun, keberanian mengambil peluang sebaiknya tetap disertai pertimbangan matang agar tidak terjebak dalam keputusan yang terburu-buru.

Bagi Shio Tikus, kemampuan mengatur pemasukan dan mengelola modal menjadi bagian penting untuk mempertahankan kondisi finansial yang positif.