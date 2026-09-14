Rezeki Makin Deras, 5 Shio Ini Diprediksi Punya Peluang Jadi Orang Kaya

JawaPos.com – Sejumlah shio dipercaya memiliki peruntungan finansial yang cukup kuat. Dalam astrologi Tionghoa, karakter tertentu dianggap dapat mendukung seseorang dalam mengejar kesuksesan, terutama ketika berkaitan dengan pekerjaan dan bisnis.

Bagi sebagian orang, periode tertentu bahkan dipercaya menjadi momentum untuk meningkatkan taraf hidup. Peluang baru, perkembangan karier, hingga keberhasilan usaha disebut dapat membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih baik.

Astrologi Tionghoa juga mengenal sejumlah karakter yang dinilai cocok dengan dunia bisnis, seperti pekerja keras, berani mengambil keputusan, mampu membaca peluang, serta pandai membangun relasi.

Dilansir dari akun YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang disebut mempunyai peluang memperoleh keberuntungan dan mengalami peningkatan dalam kehidupan finansial.

Berikut lima shio yang masuk dalam daftar tersebut:

1. Shio Kuda Shio Kuda dikenal memiliki semangat tinggi dan dorongan kuat untuk terus bergerak maju. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan, termasuk saat harus melewati persaingan dalam dunia usaha.

Pemilik shio ini juga dipercaya mempunyai kemampuan mengatur waktu dengan baik. Kedisiplinan tersebut dapat membantu mereka menyelesaikan pekerjaan sekaligus mengejar target yang telah ditetapkan.

Dalam urusan bisnis, Shio Kuda disebut cukup peka terhadap peluang. Mereka mampu melihat perubahan dan mengambil langkah ketika menemukan kesempatan yang dianggap menguntungkan.

Karakter kepemimpinan juga menjadi salah satu keunggulannya. Jika dapat menggabungkan kerja keras, kemampuan membaca situasi, dan pengelolaan usaha yang tepat, Shio Kuda dipercaya berpeluang mengalami peningkatan finansial.