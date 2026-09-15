Dijuluki Anak Emas, 7 Weton Ini Disebut Punya Potensi Kekayaan yang Terus Bertumbuh

JawaPos.com - Kesuksesan finansial umumnya membutuhkan proses panjang. Banyak orang harus bekerja keras, mengembangkan kemampuan, menabung, hingga berani mengambil peluang untuk mencapai kehidupan yang mapan.

Namun, dalam kepercayaan primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai peruntungan rezeki lebih kuat dibandingkan lainnya.

Pemilik weton tertentu disebut memiliki karakter yang mendukung kemampuan mencari peluang sekaligus mempertahankan hasil yang sudah diperoleh. Bahkan, ada kepercayaan bahwa kondisi finansial mereka justru semakin baik ketika usia bertambah.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut sebagai “anak emas semesta” karena dipercaya memiliki jalan rezeki yang cukup istimewa.

Berikut tujuh weton yang dimaksud:

1. Rabu Legi – Pandai Membuka Jalan Rezeki Rabu Legi dipercaya mempunyai daya tarik sosial yang cukup kuat. Pemilik weton ini disebut mudah membangun hubungan dan memanfaatkan jaringan yang dimiliki untuk membuka berbagai kesempatan.

Peluang finansial mereka dipercaya dapat muncul dari lebih dari satu sumber. Semakin bertambah usia dan pengalaman, kemampuan mereka dalam membangun kepercayaan juga dianggap semakin matang.

Karena itu, Rabu Legi kerap dikaitkan dengan potensi kesuksesan dalam bisnis maupun bidang yang membutuhkan kemampuan menjalin relasi.

2. Jumat Kliwon – Punya Peruntungan Rezeki Kuat Dalam kepercayaan primbon, Jumat Kliwon sering dikaitkan dengan keberuntungan dan daya tarik tertentu.