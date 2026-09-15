7 Shio yang Konon Jadi Anak Emas, Peluang Sukses Datang Lebih Cepat

Ilustrasi shio paling mengejutkan yang berpotensi kaya raya. (Freepik)
JawaPos.com – Sejumlah shio dipercaya memiliki peruntungan yang lebih baik dalam urusan finansial. Bahkan, tujuh shio berikut kerap disebut sebagai “anak emas” karena karakter dan kemampuan mereka dinilai dapat membuka jalan menuju kesuksesan sejak usia muda.
Keinginan untuk mencapai kehidupan yang mapan tentu menjadi impian banyak orang. Kesuksesan finansial biasanya membutuhkan kerja keras, ketekunan, kemampuan membaca peluang, hingga keberanian mengambil keputusan.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya.
Dilansir naurakom, terdapat tujuh shio yang disebut mempunyai peluang besar untuk menikmati keberuntungan finansial dan meraih kesuksesan di usia relatif muda.
Berikut daftarnya:
1. Shio Tikus
Pemilik shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan menyusun strategi. Dalam urusan keuangan, mereka dianggap cukup pandai melihat kesempatan yang berpotensi mendatangkan keuntungan.
Sifat teliti dan kebiasaan mengatur pengeluaran juga menjadi salah satu keunggulan mereka. Jika kemampuan tersebut dipadukan dengan kerja keras, shio Tikus disebut berpeluang membangun kondisi finansial yang baik sejak usia muda.
2. Shio Naga
Shio Naga identik dengan karakter percaya diri serta jiwa kepemimpinan yang kuat. Mereka biasanya tidak ragu mengambil peran penting dan memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik.
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