Punya Neptu Kuat, 5 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Meraih Kekayaan

weton yang dipercaya membawa kekayaan sejak lahir
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, hingga perjalanan hidup.
Berdasarkan kepercayaan dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki kombinasi nilai neptu yang berbeda. Kombinasi tersebut kemudian dipercaya dapat menggambarkan karakter dan potensi kehidupan seseorang, termasuk dalam urusan rezeki serta kemakmuran.
Sejumlah weton bahkan dianggap mempunyai peruntungan yang kuat sejak lahir. Pemiliknya dipercaya memiliki karakter tertentu yang dapat mendukung perjalanan menuju kesuksesan, baik melalui pekerjaan, usaha maupun kemampuan mengelola keuangan.
Dikutip dari akun YouTube BUDAYA LIKE, terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai potensi besar dalam urusan rezeki dan kekayaan.
Berikut daftarnya:
Selasa Pon memiliki jumlah neptu 10, berasal dari hari Selasa dengan nilai 3 dan pasaran Pon yang bernilai 7.
Pemilik weton ini dipercaya mempunyai karakter pekerja keras, tangguh, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka cenderung memilih membangun keberhasilan secara perlahan daripada mengejar hasil instan.
Perjalanan hidupnya pun dipercaya tidak selalu mudah pada masa awal. Namun, berbagai tantangan tersebut dianggap dapat membentuk mental yang semakin kuat.
Dalam urusan keuangan, Selasa Pon disebut cenderung berhati-hati. Mereka tidak mudah menghamburkan penghasilan dan lebih suka membuat perhitungan sebelum mengambil keputusan.
Menurut kepercayaan tersebut, hasil kerja keras pemilik weton ini mulai terlihat setelah melewati proses panjang. Tantangan yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan terlalu mengandalkan diri sendiri sehingga terkadang enggan meminta bantuan orang lain.
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