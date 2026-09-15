Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 15 September 2026 | 21.31 WIB

Punya Neptu Kuat, 5 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Meraih Kekayaan

weton yang dipercaya membawa kekayaan sejak lahir - Image

weton yang dipercaya membawa kekayaan sejak lahir

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, hingga perjalanan hidup.

Berdasarkan kepercayaan dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki kombinasi nilai neptu yang berbeda. Kombinasi tersebut kemudian dipercaya dapat menggambarkan karakter dan potensi kehidupan seseorang, termasuk dalam urusan rezeki serta kemakmuran.

Sejumlah weton bahkan dianggap mempunyai peruntungan yang kuat sejak lahir. Pemiliknya dipercaya memiliki karakter tertentu yang dapat mendukung perjalanan menuju kesuksesan, baik melalui pekerjaan, usaha maupun kemampuan mengelola keuangan.

Dikutip dari akun YouTube BUDAYA LIKE, terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai potensi besar dalam urusan rezeki dan kekayaan.

Berikut daftarnya:

1. Selasa Pon

Selasa Pon memiliki jumlah neptu 10, berasal dari hari Selasa dengan nilai 3 dan pasaran Pon yang bernilai 7.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai karakter pekerja keras, tangguh, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka cenderung memilih membangun keberhasilan secara perlahan daripada mengejar hasil instan.

Perjalanan hidupnya pun dipercaya tidak selalu mudah pada masa awal. Namun, berbagai tantangan tersebut dianggap dapat membentuk mental yang semakin kuat.

Dalam urusan keuangan, Selasa Pon disebut cenderung berhati-hati. Mereka tidak mudah menghamburkan penghasilan dan lebih suka membuat perhitungan sebelum mengambil keputusan.

Menurut kepercayaan tersebut, hasil kerja keras pemilik weton ini mulai terlihat setelah melewati proses panjang. Tantangan yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan terlalu mengandalkan diri sendiri sehingga terkadang enggan meminta bantuan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Derajatnya Disebut Bisa Menanjak, 5 Weton Ini Konon Pantang Menyerah hingga Raih Kekayaan - Image
Zodiak

Derajatnya Disebut Bisa Menanjak, 5 Weton Ini Konon Pantang Menyerah hingga Raih Kekayaan

Selasa, 15 September 2026 | 22.10 WIB

Dijuluki Anak Emas, 7 Weton Ini Disebut Punya Potensi Kekayaan yang Terus Bertumbuh - Image
Zodiak

Dijuluki Anak Emas, 7 Weton Ini Disebut Punya Potensi Kekayaan yang Terus Bertumbuh

Selasa, 15 September 2026 | 21.34 WIB

Inilah 6 Weton yang Terpilih dan Berpotensi Menguasai Kekayaan Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Inilah 6 Weton yang Terpilih dan Berpotensi Menguasai Kekayaan Menurut Primbon Jawa

Selasa, 15 September 2026 | 18.11 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore