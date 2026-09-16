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Lania Monica
Kamis, 17 September 2026 | 04.20 WIB

Simak, 8 Weton Urat Emas Balungan Sugih yang Konon Titisan Dewa Kekayaan

Ilustrasi kekayaan (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi kekayaan (Dok. Freepik)

JawaPos.com -  Dalam kepercayaan primbon, rezeki tidak hanya dilihat dari usaha dan kerja keras, melainkan juga dari laku batin, sifat, dan waktu kelahiran seseorang. 

Weton-weton tertentu dipercaya lahir dengan aura spiritual luar biasa, yang membuat mereka unggul dalam hal rezeki, keberuntungan, dan potensi menjadi kaya raya. Tapi bukan berarti mereka bebas dari tanggung jawab moral. 

Justru mereka diminta untuk hidup rendah hati, amanah, dan tidak silau oleh kekuasaan. Karena jika tidak, rezeki yang besar itu bisa hilang seketika, ibarat air bah yang surut dalam semalam.

Dilansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut adalah 8 weton urat emas yang konon merupakan reinkarnasi dewa kekayaan:

1. Senin Wage

Weton ini dinaungi oleh aura La Kuning Geni, yang membawa sifat seperti api—mudah tersinggung namun penuh semangat dan etos kerja tinggi. Orang yang lahir pada Senin Wage cenderung sportif dan bertanggung jawab. Meskipun jumlah neptunya kecil, rezekinya mengalir lancar dan penuh berkah.

2. Selasa Legi

Juga dinaungi La Kuning Geni, weton ini punya sifat hangat dan memotivasi. Orangnya ceria, mudah bergaul, dan bisa jadi pusat kebahagiaan dalam lingkungan sosialnya. Di balik sifat sensitifnya, mereka punya kepribadian yang kuat dan berpeluang besar menjadi kaya karena mudah mendapatkan simpati dan peluang.

3. Minggu Kliwon

Dengan karakter tertutup namun berwibawa, weton ini laksana bintang—terlihat sepi namun memancarkan pengaruh besar. Mereka tidak banyak bicara, tapi dihormati. Rezekinya sangat baik jika dijalani dengan kejujuran dan kerja keras.

4. Senin Pahing

Weton ini dikaruniai kecerdasan tinggi dan cita-cita besar. Meski cenderung keras kepala dan susah dinasihati, mereka punya potensi besar untuk sukses. Hanya saja, jika tidak pandai mengelola keuangan, bisa cepat kaya dan cepat bangkrut pula.

5. Kamis Legi

Punya jiwa kepemimpinan, fokus, dan tidak suka diatur. Weton ini cocok jadi bos karena punya kreativitas dan etos kerja tinggi. Biasanya sudah mapan sejak muda dan stabil hingga tua. Kaya raya bukan hal mustahil bagi mereka.

6. Jumat Pon

Meskipun tampak penyendiri, mereka justru punya banyak teman karena sportif dan tidak suka merugikan orang lain. Jika bersifat rendah hati dan penuh kasih, rezekinya dijamin langgeng dan penuh keberkahan.

Editor: Hanny Suwindari
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