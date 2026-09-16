3 Shio yang Kekayaannya Bertambah Lantaran Dapat Banyak Duit di September 2026, Dompetnya Selalu Teb

Shio yang diramalkan kekayaannya bertambah lantaran dapat banyak duit di September 2026 hingga membuat dompetnya selalu tebal. (dok: magnific)
JawaPos.com - Bulan September 2026 ini bisa jadi momen keberuntungan bagi sebagian orang yang beruntung.
Sejumlah pihak yang dinaungi hoki diprediksi bisa memperoleh banyak keuntungan finansial.
Perubahan yang terjadi membuat hidup yang dijalani pun bisa lebih berwarna dan menggembirakan.
Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan kekayaannya bertambah lantaran dapat banyak duit di September 2026 hingga membuat dompetnya selalu tebal.
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1. Shio Babi
Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio babi dikatakan akn punya rezeki yang baik.
Sekalipun kadang-kadang mereka bertindak dengan begitu ceroboh, akan tetapi rezeki di akhir tahun 2026 ini tidak akan terganggu.
Mereka mungkin mendapatkan lebih banyak pendapatan dari jalan yang tidak biasa, seperti dari teman atau lain sebagainya.
Maka paruh kedua tahun kuda api ini pun bisa dijalani dengan lebih tenang karena memiliki harta yang bisa mencukupi kebutuhan.
2. Shio Macan
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