Berdarah Biru, 15 Weton Titisan Ratu dan Raja Ini Cocok Jadi Pemimpin Menurut Primbon Jawa

Weton titisan ratu dan raja ini cocok jadi pemimpin menurut primbon jawa./Magnific/wavebreakmedia_micro
JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah darah Biru untuk weton yang berkarakter layaknya ratu dan raja.
Golongan weton ini dipercaya memiliki wibawa besar serta rezeki yang mengalir terus menerus.
Dilansir dari akun YouTube Wong ndeso pada Senin (14/9), disebutkan 15 weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Berdarah Biru tersebut.
1. Senin pon
Weton Senin Pon berada di bawah naungan lakuning srengenge yang melambangkan kebermanfaatan besar bagi sekitarnya.
Karakter tersebut menjadikan mereka berguna bagi banyak orang layaknya seorang ratu atau raja.
Kewibawaan alami menjadi ciri khas yang melekat kuat pada pemilik weton ini. Kehadiran mereka kerap membawa manfaat nyata bagi lingkungan sosial di sekitarnya.
Kombinasi sifat tersebut menjadikan Senin Pon termasuk dalam kategori weton Berdarah Biru.
2. Minggu wage
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