7 Cara Menghadapi Pemimpin Dominan agar Berani Mengatakan Tidak Menurut Psikologi

seseorang yang mengatakan tidak kepada pemimpin. (Magnific)

JawaPos.com - Ada satu jenis keberanian yang sering tidak terlihat oleh orang lain.

Bukan keberanian untuk berdiri di depan banyak orang. Bukan pula keberanian untuk menghadapi bahaya secara langsung.



Melainkan keberanian untuk berkata “tidak” kepada seseorang yang memiliki posisi lebih tinggi daripada kita.



Terutama ketika orang tersebut adalah pemimpin yang dominan.



Mungkin ia seorang atasan, manajer, kepala tim, pemilik usaha, senior, atau siapa pun yang memiliki pengaruh besar terhadap pekerjaan dan kehidupan profesional kita.



Masalahnya, mengatakan “tidak” kepada pemimpin yang dominan tidak selalu terasa sederhana.



Kita mungkin sudah tahu bahwa permintaan tersebut terlalu berat. Kita tahu bahwa tugas itu sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Kita bahkan tahu bahwa jika terus mengiyakan semuanya, kita akan kelelahan.



Namun ketika waktunya tiba untuk berbicara, tiba-tiba muncul banyak pikiran:



"Bagaimana kalau dia marah?"



"Bagaimana kalau dia menganggap saya tidak loyal?"



"Bagaimana kalau karier saya terganggu?"



"Bagaimana kalau setelah ini hubungan kami menjadi buruk?"



Akhirnya, kata “tidak” yang sebenarnya ingin kita ucapkan berubah menjadi:



"Baik, saya coba."



Lalu kita pulang membawa pekerjaan tambahan, pikiran yang penuh, dan perasaan kecewa kepada diri sendiri.



Jika kamu sedang berada di posisi tersebut, mungkin masalahnya bukan karena kamu terlalu lemah.



Bisa jadi kamu sedang berhadapan dengan kombinasi tekanan sosial, ketimpangan kekuasaan, rasa takut terhadap konsekuensi, dan kebiasaan untuk menyenangkan orang lain.



Dalam psikologi, kemampuan mengatakan tidak secara sehat berkaitan erat dengan asertivitas.



Asertif bukan berarti kasar.



Asertif juga bukan berarti melawan pemimpin.



Asertif berarti mampu menyampaikan kebutuhan, batasan, pendapat, atau ketidaksetujuan dengan jelas tanpa merendahkan orang lain dan tanpa mengorbankan diri sendiri secara terus-menerus.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (9/9), jika kamu sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan tidak kepada pemimpin yang dominan, tujuh cara berikut bisa membantumu.



1. Bedakan antara menghormati pemimpin dan selalu mematuhinya



Salah satu alasan paling umum seseorang sulit mengatakan tidak kepada pemimpin adalah karena ia menganggap bahwa menghormati berarti harus selalu menurut.



Padahal keduanya berbeda.



Kamu bisa menghormati seseorang sekaligus tidak menyetujui permintaannya.



Kamu bisa menghargai jabatan seseorang tanpa harus menerima semua keputusan yang dibuatnya.



Kamu bahkan bisa tetap bersikap profesional sambil mengatakan:



"Saya kurang setuju dengan pendekatan tersebut."



atau:



"Untuk saat ini saya belum bisa mengambil tugas tambahan itu."



Ini penting karena pikiran kita terkadang menciptakan hubungan yang terlalu sederhana:



pemimpin meminta bawahan harus patuh.



Padahal dalam lingkungan profesional yang sehat, komunikasi seharusnya tidak hanya berjalan satu arah.



Pemimpin membutuhkan anggota tim yang mampu memberikan informasi, masukan, dan bahkan peringatan ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan masalah.



Jika semua orang hanya berkata "iya", seorang pemimpin justru bisa kehilangan informasi penting.



Karena itu, mengatakan tidak tidak otomatis berarti tidak menghormati.



Yang menentukan adalah bagaimana kamu mengatakannya.



Ada perbedaan besar antara:



"Saya tidak mau."



dengan:



"Saya memahami kebutuhannya, tetapi dengan prioritas yang sedang saya pegang sekarang, saya belum bisa menyelesaikannya dengan kualitas yang baik."



Pesannya sama-sama menunjukkan batasan.



Tetapi cara kedua jauh lebih asertif dan profesional.



Ingat prinsip sederhananya:



Menghormati seseorang tidak mengharuskanmu mengabaikan batasanmu sendiri.



2. Jangan langsung menjawab ketika kamu sedang tertekan



Pemimpin yang dominan terkadang memiliki gaya komunikasi yang cepat, tegas, dan penuh tekanan.



Misalnya:



"Saya butuh ini sore ini."



"Tolong jangan banyak alasan."



"Kamu bisa, kan?"



Dalam situasi seperti itu, tubuh kita bisa masuk ke mode stres.



Kita merasa harus memberikan jawaban secepat mungkin.



Akibatnya, kita sering mengatakan "iya" sebelum sempat memikirkan konsekuensinya.



Karena itu, salah satu strategi psikologis yang sederhana tetapi sangat berguna adalah memberi jeda sebelum menjawab.



Kamu tidak selalu harus memberikan keputusan saat itu juga.



Kamu bisa mengatakan:



"Saya cek prioritas pekerjaan saya dulu, setelah itu saya beri kabar."



Atau:



"Saya perlu melihat timeline-nya terlebih dahulu sebelum bisa memastikan."



Atau:



"Boleh saya pikirkan sebentar agar saya bisa memberikan jawaban yang realistis?"



Kalimat-kalimat tersebut bukan tanda kelemahan.



Justru sebaliknya.



Kamu sedang menciptakan ruang antara tekanan eksternal dan responsmu.



Dalam kondisi tertekan, manusia cenderung memilih respons yang paling cepat mengurangi ketegangan.



Dan mengatakan "iya" sering kali terasa sebagai jalan keluar termudah.



Masalahnya, ketenangan hanya berlangsung beberapa menit.



Setelah itu, konsekuensinya bisa bertahan berhari-hari.



Karena itu, jangan biarkan kebutuhan orang lain untuk mendapatkan jawaban cepat memaksamu memberikan keputusan yang belum kamu pikirkan.



Jeda adalah bentuk kendali diri.



3. Gunakan bahasa yang tegas tetapi tidak menyerang



Banyak orang takut mengatakan tidak karena membayangkan bahwa satu-satunya pilihan adalah bersikap keras.



Padahal ada jalan tengah antara pasif dan agresif.



Jalan tengah itu adalah komunikasi asertif.



Orang pasif mungkin berkata:



"Terserah, saya ikuti saja."



Orang agresif mungkin berkata:



"Ini bukan pekerjaan saya. Jangan selalu memberikan semuanya kepada saya."



Orang asertif akan mengatakan:



"Saya bisa membantu, tetapi saya tidak dapat mengambil keseluruhan tugas tersebut karena ada dua pekerjaan lain yang harus selesai hari ini."



Perhatikan perbedaannya.



Tidak ada serangan.



Tidak ada penghinaan.



Tidak ada permintaan maaf berlebihan.



Namun batasannya jelas.



Salah satu formula yang bisa digunakan adalah:



Akui kebutuhan → jelaskan kondisi → nyatakan batasan → tawarkan alternatif jika memungkinkan.



Contohnya:



"Saya memahami bahwa laporan ini penting. Saat ini saya sedang menyelesaikan laporan A dan B yang deadline-nya hari ini. Saya tidak bisa menyelesaikan laporan baru ini dengan baik pada hari yang sama. Kalau prioritasnya memang laporan ini, kita bisa menentukan pekerjaan mana yang perlu ditunda."



Ini jauh lebih kuat daripada sekadar mengatakan:



"Saya tidak sanggup."



Mengapa?



Karena kamu tidak hanya mengatakan "tidak".



Kamu juga memberikan informasi dan pilihan.



Dalam lingkungan kerja, itu membuat penolakanmu terdengar sebagai pertimbangan profesional, bukan pembangkangan.



4. Berhenti memberikan terlalu banyak penjelasan



Ini mungkin terdengar berlawanan dengan poin sebelumnya.



Jika kita ingin mengatakan tidak dengan baik, bukankah kita harus menjelaskan alasannya?



Ya, tetapi ada batasnya.



Salah satu jebakan orang yang sulit mengatakan tidak adalah over-explaining—memberikan penjelasan terlalu panjang karena merasa bersalah.



Misalnya:



"Maaf, sebenarnya saya mau membantu, cuma kemarin saya tidur agak malam, kemudian pagi tadi ada urusan keluarga, lalu saya juga sebenarnya sedang mengerjakan beberapa hal, dan mungkin kalau saya tidak ada pekerjaan itu saya bisa bantu, tapi..."



Semakin panjang penjelasan, semakin besar kemungkinan kita terdengar seperti sedang meminta izin untuk memiliki batasan.



Padahal kamu tidak selalu membutuhkan pembenaran yang panjang.



Cukup jelaskan fakta yang relevan.



Misalnya:



"Saya belum bisa mengambil tugas tersebut karena saat ini kapasitas saya sudah penuh."



Jika diperlukan, lanjutkan:



"Kalau tugas ini harus menjadi prioritas, kita perlu menentukan pekerjaan mana yang bisa ditunda."



Selesai.



Tidak perlu sepuluh alasan.



Tidak perlu meminta maaf berulang kali.



Tidak perlu membuat cerita agar penolakanmu terasa lebih bisa diterima.



Dalam komunikasi asertif, jelas sering kali lebih efektif daripada panjang.



5. Latih kalimat “tidak” sebelum kamu membutuhkannya



Keberanian jarang muncul secara ajaib pada saat kita membutuhkannya.



Keberanian lebih sering terbentuk melalui latihan.



Jika selama bertahun-tahun kamu terbiasa mengiyakan semua permintaan, wajar jika kalimat sederhana seperti "saya tidak bisa" terasa sangat berat.



Karena itu, latihan bisa membantu.



Cobalah menulis beberapa situasi yang paling sering membuatmu kesulitan.



Misalnya:



atasan memberikan pekerjaan tambahan ketika pekerjaan utama belum selesai;

pemimpin meminta lembur tanpa perencanaan;

kamu diminta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prosedur;

kamu diminta mengambil tanggung jawab yang seharusnya dimiliki orang lain;

rapat terus ditambahkan meskipun pekerjaan sedang menumpuk.



Kemudian buat kalimat respons.



Contohnya:



"Saya belum bisa mengambil tugas tambahan itu tanpa menggeser prioritas yang lain."



"Saya bisa mengerjakannya, tetapi saya membutuhkan tambahan waktu."



"Saya kurang nyaman melakukan itu karena tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku."



"Saya memahami urgensinya, tetapi saya perlu memastikan pekerjaan yang sedang berjalan tetap selesai."



"Kalau tugas ini menjadi prioritas utama, pekerjaan yang mana yang perlu saya tunda?"



Bacakan kalimat tersebut beberapa kali.



Bukan supaya kamu menjadi robot.



Tetapi supaya otakmu memiliki pola respons yang sudah dipersiapkan ketika situasi nyata terjadi.



Kamu tidak perlu menemukan kalimat sempurna ketika sedang gugup.



Kamu sudah memilikinya.



6. Ubah pertanyaan dari “Apakah dia akan marah?” menjadi “Apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab saya?”



Ini salah satu perubahan pola pikir yang paling penting.



Orang yang takut mengatakan tidak sering kali terlalu fokus pada reaksi pemimpin.



"Apakah dia kecewa?"



"Apakah dia marah?"



"Apakah dia akan menilai saya buruk?"



Masalahnya, kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan reaksi orang lain.



Bahkan jika kamu sudah berbicara dengan sangat sopan, orang tersebut tetap mungkin tidak menyukai jawabanmu.



Dan itu bukan selalu berarti kamu melakukan kesalahan.



Karena itu, coba ubah fokus.



Daripada bertanya:



"Bagaimana agar pemimpin saya tidak pernah kecewa?"



tanyakan:



"Bagaimana saya bisa menyampaikan posisi saya dengan jujur, profesional, dan bertanggung jawab?"



Ini merupakan pergeseran yang besar.



Tujuannya bukan membuat semua orang senang.



Tujuannya adalah berkomunikasi secara sehat.



Ada perbedaan antara bertanggung jawab terhadap perilakumu dan bertanggung jawab terhadap emosi orang lain.



Kamu bertanggung jawab untuk berbicara dengan sopan.



Kamu bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaanmu.



Kamu bertanggung jawab untuk menyampaikan risiko.



Tetapi kamu tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas apakah seseorang merasa tersinggung hanya karena kamu memiliki batasan.



Kalimat yang bisa kamu tanamkan dalam pikiran:



"Saya bertanggung jawab atas cara saya menyampaikan batasan, bukan atas semua reaksi yang muncul setelahnya."



7. Mulailah dari “tidak” yang kecil, lalu bangun keberanian secara bertahap



Jika selama ini kamu selalu mengiyakan, jangan berharap bisa langsung menghadapi permintaan paling sulit dengan penuh percaya diri.



Mulailah dari hal-hal kecil.



Misalnya ketika seorang rekan kerja meminta sesuatu di luar prioritasmu:



"Saya belum bisa membantu sekarang. Saya sedang menyelesaikan pekerjaan yang deadline-nya hari ini."



Atau ketika seseorang meminta waktu rapat yang tidak memungkinkan:



"Jam tersebut kurang memungkinkan bagi saya. Apakah ada waktu lain?"



Latihan kecil seperti ini mengajarkan satu hal penting kepada otak:



mengatakan tidak tidak selalu menghasilkan bencana.



Kamu mungkin akan merasa tidak nyaman pada awalnya.



Jantung bisa berdebar.



Pikiran mungkin terus mengulang percakapan tersebut.



Kamu bahkan mungkin merasa bersalah.



Tetapi rasa tidak nyaman bukan berarti keputusanmu salah.



Ini adalah hal yang sangat penting untuk dipahami.



Ketidaknyamanan dan kesalahan adalah dua hal yang berbeda.



Kamu bisa melakukan sesuatu yang benar dan tetap merasa tidak nyaman.



Seperti pertama kali berbicara di depan umum.



Pertama kali memberikan kritik.



Pertama kali menetapkan batasan.



Pertama kali mengatakan "tidak" kepada seseorang yang memiliki kekuasaan lebih besar.



Rasa gugup tidak otomatis berarti kamu harus mundur.



Kadang-kadang rasa gugup hanyalah tanda bahwa kamu sedang melakukan sesuatu yang belum terbiasa kamu lakukan.



Mengatakan “Tidak” Bukan Berarti Menjadi Sulit Diatur



Ada kekhawatiran lain yang sering muncul.



"Kalau saya terlalu sering mengatakan tidak, nanti saya dianggap tidak kooperatif."



Kekhawatiran ini masuk akal.



Memang, dalam dunia kerja, kemampuan bekerja sama merupakan sesuatu yang penting.



Namun kerja sama bukan berarti selalu tersedia untuk segala sesuatu.



Justru orang yang dapat menyampaikan kapasitasnya dengan jujur sering kali lebih dapat dipercaya.



Bayangkan dua orang.



Orang pertama selalu mengatakan:



"Bisa."



Tetapi akhirnya pekerjaan terlambat, kualitas menurun, dan ia sering tidak mampu memenuhi janji.



Orang kedua berkata:



"Saya bisa menyelesaikannya Jumat. Kalau harus Kamis, pekerjaan A harus ditunda."



Siapa yang memberikan informasi lebih berguna?



Orang kedua.



Ia bukan menolak tanggung jawab.



Ia sedang mengelola ekspektasi.



Karena itu, jangan mengukur profesionalisme hanya dari seberapa sering kamu mengatakan "iya."



Ukur juga dari:



seberapa jujur kamu mengenai kapasitasmu;

seberapa konsisten kamu memenuhi komitmen;

seberapa jelas kamu menyampaikan risiko;

seberapa baik kamu mengelola prioritas;

dan seberapa berani kamu menyampaikan masalah sebelum masalah itu menjadi lebih besar.

Tetapi Bagaimana Jika Pemimpin Memang Sangat Dominan?



Di sinilah kita perlu realistis.



Tidak semua situasi dapat diselesaikan hanya dengan komunikasi yang lebih baik.



Ada pemimpin yang memang terbuka terhadap masukan.



Ada pula yang menggunakan posisi, intimidasi, ancaman, atau tekanan secara berlebihan.



Dalam kondisi seperti ini, mengatakan "tidak" perlu dilakukan dengan lebih strategis.



Jangan hanya mengandalkan percakapan informal jika masalahnya serius.



Simpan dokumentasi pekerjaan, instruksi, perubahan prioritas, dan komunikasi penting sesuai kebijakan organisasi.



Jika sebuah instruksi memiliki konsekuensi serius, pastikan kamu memahami prosedur dan aturan yang berlaku.



Dan jika perilaku pemimpin sudah masuk ke wilayah yang tidak pantas atau melanggar kebijakan organisasi, pertimbangkan jalur yang tersedia seperti HR, atasan yang lebih tinggi, mekanisme pengaduan internal, atau sumber bantuan profesional yang relevan.



Dengan kata lain:



asertivitas bukan berarti sengaja mencari konflik.



Asertivitas berarti menjaga kemampuan untuk menyampaikan posisi dengan jelas sambil tetap memperhatikan keselamatan, konsekuensi, dan konteks.



Kamu Tidak Harus Menunggu Sampai Berani untuk Mengatakan Tidak



Ada satu kesalahpahaman tentang keberanian yang perlu diluruskan.



Kita sering berpikir:



"Nanti kalau saya sudah berani, saya akan mengatakan tidak."



Padahal sering kali prosesnya justru terbalik.



Kamu mengatakan tidak meskipun masih gugup.



Kemudian kamu menyadari bahwa kamu mampu melewati percakapan tersebut.



Lalu keberanianmu bertambah.



Kemudian kamu melakukannya lagi.



Sedikit demi sedikit, batasanmu menjadi lebih jelas.



Kepercayaan dirimu tumbuh bukan karena rasa takut tiba-tiba hilang, tetapi karena kamu belajar bahwa kamu mampu menghadapi rasa takut tersebut.



Jadi, mungkin tujuanmu bukan menjadi seseorang yang tidak pernah takut terhadap pemimpin.



Tujuanmu adalah menjadi seseorang yang tetap mampu berpikir dan berbicara dengan jelas meskipun sedang takut.



Pada Akhirnya, “Tidak” Adalah Salah Satu Bentuk Tanggung Jawab



Ada kalanya mengatakan "iya" terlihat lebih baik.



Lebih mudah.



Lebih aman.



Lebih menyenangkan.



Namun jika setiap "iya" membuatmu semakin kelelahan, kehilangan fokus, mengorbankan kualitas pekerjaan, atau menyimpan rasa kesal yang terus menumpuk, mungkin sudah waktunya mengevaluasi kembali cara kamu menetapkan batasan.



Kamu tidak harus menjadi orang yang keras.



Kamu tidak harus menjadi orang yang konfrontatif.



Kamu juga tidak perlu membenci pemimpinmu.



Kamu hanya perlu belajar bahwa batasan pribadi dan profesional adalah bagian dari komunikasi yang sehat.



Jika kamu sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan tidak kepada pemimpin yang dominan, mulailah dari tujuh hal:



Bedakan menghormati dengan selalu mematuhi.

Beri jeda sebelum memberikan jawaban.

Gunakan bahasa yang tegas tetapi tidak menyerang.

Jangan memberikan penjelasan secara berlebihan.

Latih kalimat penolakan sebelum situasi sulit terjadi.

Fokus pada tanggung jawabmu, bukan pada mengendalikan reaksi orang lain.

Mulai dari batasan kecil dan bangun keberanian secara bertahap.



Dan mungkin kalimat yang paling penting untuk diingat adalah ini:



Kamu tidak harus mengatakan “iya” hanya karena seseorang memiliki jabatan yang lebih tinggi darimu.



Kamu boleh menghormati pemimpinmu.



Kamu boleh menghargai pekerjaanmu.



Kamu boleh ingin menjadi anggota tim yang baik.



Dan pada saat yang sama, kamu juga boleh mengatakan:



“Tidak.”



Dengan tenang.



Dengan jelas.



Dengan alasan yang masuk akal.



