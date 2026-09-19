Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 20 September 2026 | 01.28 WIB

Prabowo: Pemimpin Indonesia Harus Pintar, Jangan Mudah Dibohongi

Presiden Prabowo menekankan pemimpin Indonesia harus pintar, berpengetahuan luas, berpikiran bebas, dan tidak mudah dibohongi. (YT Setpres) - Image

Presiden Prabowo menekankan pemimpin Indonesia harus pintar, berpengetahuan luas, berpikiran bebas, dan tidak mudah dibohongi. (YT Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemimpin Indonesia memiliki pengetahuan luas dan kemampuan berpikir agar mampu menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, pemimpin harus pintar dan tidak mudah dipengaruhi pihak lain.

"Berpengetahuan luas. Benar. Pemimpin Indonesia harus pintar. Jangan dibohongi orang. Jangan dibodoh-bodohi," kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menguraikan sejumlah nilai yang dinilai penting bagi generasi Indonesia. Presiden mengatakan pengetahuan harus diiringi keberanian untuk melihat kekurangan dan kelemahan diri sendiri.

Menurut Prabowo, seseorang tidak cukup hanya memiliki pengetahuan. Kemampuan melihat persoalan secara objektif juga diperlukan.

"Saya heran, kadang-kadang profesor, tapi enggak bisa melihat ketidakadilan. Profesor yang justru malah membela kepentingan orang-orang asing," kata Prabowo.

Selain memiliki pengetahuan luas, Prabowo menilai generasi Indonesia perlu memiliki pikiran yang bebas. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah dipengaruhi pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

"Berpikiran bebas. Jangan mau dicuci otak oleh mereka-mereka yang tidak ada niat baik terhadap kita," katanya.

Prabowo juga menekankan pentingnya memiliki jiwa besar dan tidak rendah diri ketika menghadapi berbagai tantangan.

"Jangan punya rasa rendah diri. Jangan punya rasa kalah sebelum berjuang," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengaitkan nilai-nilai Panca Jiwa Gontor dengan perjuangan membangun bangsa Indonesia. Lima nilai tersebut meliputi keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, Ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan.

Editor: Edy Pramana
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Momen Prabowo Pekikkan Free Palestine 3 Kali hingga Dikalungi Keffiyeh - Image
Nasional

Momen Prabowo Pekikkan Free Palestine 3 Kali hingga Dikalungi Keffiyeh

Sabtu, 19 September 2026 | 22.53 WIB

Prabowo dan Zulhas Resmikan PANsar Murah Nasional, Putri Zulhas: Warga Bisa Tebus Sembako Murah - Image
Nasional

Prabowo dan Zulhas Resmikan PANsar Murah Nasional, Putri Zulhas: Warga Bisa Tebus Sembako Murah

Sabtu, 19 September 2026 | 21.09 WIB

Presiden Prabowo Akan Hadiri Peringatan Seabad Pondok Modern Gontor Sabtu Ini - Image
Nasional

Presiden Prabowo Akan Hadiri Peringatan Seabad Pondok Modern Gontor Sabtu Ini

Sabtu, 19 September 2026 | 15.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

4

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

5

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

6

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

7

Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

9

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

10

Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore