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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 15 September 2026 | 17.53 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 15 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini Aquarius perlu lebih berhati-hati dalam mengelola pikiran dan emosi. 

Perasaan negatif dapat mengganggu produktivitas, sementara sejumlah kendala dalam pekerjaan dan keuangan berpotensi menambah kekhawatiran.

Energi hari ini mendorong Aquarius untuk lebih tenang menghadapi berbagai persoalan.

Komunikasi yang jelas dengan pasangan, pengendalian pengeluaran, serta perhatian terhadap barang-barang berharga dan kondisi tubuh menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Selasa (15/9), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, Aquarius perlu berusaha menyingkirkan pikiran negatif karena hal tersebut dapat memengaruhi produktivitas.

Hindari terlalu larut dalam kekhawatiran agar tetap mampu menjalankan aktivitas dengan baik.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara mungkin diwarnai perasaan tidak nyaman. Jika ada sesuatu yang mengganjal, sebaiknya jangan dipendam terlalu lama.

Komunikasikan perasaan Anda kepada pasangan dengan cara yang lebih jelas dan terbuka.

Cara tersebut dapat membantu menghindari kesalahpahaman sekaligus membuat pasangan lebih memahami kondisi emosional Anda.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Astroved.com
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