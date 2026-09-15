6 Zodiak Berpeluang Dapat Kerja Baru September 2026, Ada Tawaran dengan Gaji Lebih Besar

Ilustrasi Dapat Kerja Baru (freepik)
JawaPos.com - Memasuki September 2026, peluang baru dalam urusan pekerjaan dapat menjadi hal yang dinantikan, terutama bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan atau ingin memperoleh kondisi karier yang lebih baik.
Proses mendapatkan pekerjaan memang tidak selalu mudah karena membutuhkan kesabaran, usaha, dan kesiapan dalam memanfaatkan kesempatan yang datang.
Dalam pembacaan kartu kali ini, terdapat enam zodiak yang disebut memiliki peluang mendapatkan pekerjaan baru pada September 2026.
Beberapa di antaranya adalah Gemini, Libra, Scorpio, Capricorn, Sagitarius, dan Virgo dihimpun dari YouTube Marcel Wen pada Jumat (12/09).
Peluang tersebut digambarkan dalam bentuk tawaran pekerjaan baru, penghasilan yang lebih baik, hingga kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan.
Anda tetap perlu melakukan usaha nyata, termasuk mencari lowongan, mengirim lamaran, mengikuti wawancara, serta mempertimbangkan setiap tawaran pekerjaan dengan bijaksana.
1. Gemini
Gemini menjadi zodiak pertama yang disebut berpeluang mendapatkan pekerjaan baru pada September 2026.
Dalam pembacaan kartu, Gemini digambarkan sebagai pribadi yang sangat ambisius.
Ketika menginginkan sesuatu, Gemini cenderung berusaha agar keinginannya dapat tercapai dan terlaksana.
Karakter pekerja keras, gigih, pemberani, dan pantang menyerah juga menjadi gambaran yang muncul.
Namun, Gemini juga disebut memiliki sisi emosional yang cukup kuat. Zodiak ini digambarkan mudah marah dan tersinggung, meskipun emosinya dapat cepat mereda.
Gemini juga merupakan pribadi yang banyak berpikir sehingga memiliki kecenderungan terlalu memikirkan berbagai hal atau overthinking.
Di sisi lain, Gemini disebut senang berteman, bersosialisasi, dan mudah diajak berbicara.
Untuk urusan pekerjaan, gambaran Gemini disebut cukup positif. Anda yang berzodiak Gemini berpotensi memperoleh pekerjaan baru yang dinilai lebih baik daripada sebelumnya.
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