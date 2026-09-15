Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Selasa, 15 September 2026: Jaga Energi dan Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Selasa, 15 September 2026, perlu mendapatkan perhatian karena energi yang besar dapat membuat Aries merasa mampu melakukan banyak hal sekaligus.
Semangat yang tinggi memang dapat membantu meningkatkan produktivitas, tetapi tubuh tetap memiliki batas yang perlu dihormati agar tidak cepat mengalami kelelahan.
Karena itu, gunakan energi tersebut dengan lebih terarah dan jangan mengorbankan kebutuhan dasar demi menyelesaikan terlalu banyak aktivitas.
Aries mungkin merasa lebih bersemangat daripada biasanya ketika memulai hari.
Banyaknya energi bisa membuat berbagai pekerjaan dan kegiatan terlihat mudah untuk dilakukan dalam waktu bersamaan.
Namun, perasaan mampu melakukan semuanya bukan berarti tubuh benar-benar tidak membutuhkan jeda.
Jika terlalu lama memaksakan diri, energi yang awalnya terasa melimpah justru dapat menurun secara tiba-tiba.
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Jawa Pos
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