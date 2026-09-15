6 Zodiak Ini Selalu Membantu Orang Lain, Sampai Sering Lupa Meluangkan Waktu untuk Diri Sendiri

Ilustrasi membantu orang lain/Magnific
JawaPos.com - Di zaman sekarang, beberapa orang memilih hidup mandiri dan benar-benar tidak memperdulikan keberadaan orang lain.
Namun, ada juga sosok yang hidup untuk orang lain. Mereka memiliki dorongan kuat untuk membantu seseorang yang sedang kesulitan.
Kebaikan yang mereka lakukan tidak pernah mengharap imbalan. Berikut enam zodiak yang memiliki dorongan untuk membantu orang lain secara langsung menurut informasi dari laman yourtango (15/9).
Pisces
Pisces tidak pernah egois mementingkan dirinya sendiri. Mereka adalah tipe orang yang rela meninggalkan apapun yang sedang dikerjakan demi membantu seseorang. Pisces bahkan juga sering dimanfaatkan orang lain, terutama saat mereka merasa kesulitan saat menolak.
Cancer
Cancer memikirkan masalah orang lain dan berusaha untuk mencari jalan keluar. Bagi mereka, hal itu merupakan bagian dari diri mereka dan sesuatu yang justru dibanggakan. Cancer juga merasa tidak ada yang salah dengan berusaha membuat orang lain merasa bahagia.
Capricorn
Capricorn selalu bisa diandalkan saat anda membutuhkan bantuan. Mereka cenderung menyesuaikan kehidupannya demi mengakomodasi kebutuhan orang lain.
Mereka adalah tipe orang yang membuat rencana dengan mempertimbangkan segalanya. Jika ingin sesuatu dikerjakan dengan baik, capricorn adalah orang yang bisa diandalkan untuk melakukannya.
Libra
Libra tidak suka saat orang lain merasa kecewa terhadap diri mereka. Di sisi lain, libra juga ingin menjadi pembela bagi orang lain dengan memperjuangkan mereka.
Libra merasa sangat tidak nyaman saat berpikir bahwa belum berhasil memperbaiki kesalahan.
Virgo
Virgo jarang meminta sesuatu imbalan saat mereka berniat membantu. Virgo merasa harus bertanggungjawab untuk menanggung kerusakan demi orang yang sedang membutuhkan bantuan.
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