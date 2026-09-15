4 Zodiak yang Paling Sering Silent Treatment, Memilih Menjauh Dari Hal-Hal Negatif

Ilustrasi silent treatment/Magnific
JawaPos.com - Silent Treatment sering dianggap sebagai ciri-ciri sosok redflag.
Padahal, silent treatment bisa menjadi cara efektif, bahkan ketika anda bertengkar dengan sosok yang sangat keras kepala.
Menjauh dari sumber stres dan membiarkan diri anda mengevaluasi untuk berpikir jernih, dapat menjadi cara bijak menghadapi permasalahan secara dewasa.
Mengutip informasi dari laman yourtango pada (15/9) berikut empat zodiak yang paling sering melakukan silent treatment untuk menyelesaikan setiap persoalan.
Sagittarius
Sagittarius sangat pandai memberikan silent treatment. Sagittarius bisa bersikap kejam, tetapi hal tersebut muncul karena mereka menunjukkan bahwa anda sudah tidak berarti bagi mereka.
Saat mereka mulai mendiamkan anda, kemungkinan besar mereka benar-benar sudah tidak peduli lagi.
Aquarius
Saat aquarius memberikan silent treatment, maka hal tersebut dapat berlangsung lama dan menyakitkan. Aquarius akan terus mendiamkan anda sampai anda menyadari kesalahan tersebut. Mereka tidak hanya akan mendiamkan anda saat bertemu, tetapi juga bisa membiarkan pesan anda.
Virgo
Virgo melakukan silent treatment sebagai respon yang paling sering mereka pilih saat sedang kesal. Saat marah, virgo cenderung diam.
Bukan karena mereka sangat membenci anda, virgo memilih silent treatment untuk menjauh sejenak dari berbagai masalah yang sedang dihadapi, kemudian mengevaluasi semuanya.
Capricorn
Capricorn biasanya akan memperingatkan anda sebelum memilih silent treatment. Dalam pembelaannya, mereka sudah berusaha bersikap dewasa sebelum akhirnya memutuskan untuk menjauh.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022