4 Zodiak yang Paling Sering Silent Treatment, Memilih Menjauh Dari Hal-Hal Negatif

JawaPos.com - Silent Treatment sering dianggap sebagai ciri-ciri sosok redflag.

Padahal, silent treatment bisa menjadi cara efektif, bahkan ketika anda bertengkar dengan sosok yang sangat keras kepala.

Menjauh dari sumber stres dan membiarkan diri anda mengevaluasi untuk berpikir jernih, dapat menjadi cara bijak menghadapi permasalahan secara dewasa.

Mengutip informasi dari laman yourtango pada (15/9) berikut empat zodiak yang paling sering melakukan silent treatment untuk menyelesaikan setiap persoalan.

Sagittarius

Sagittarius sangat pandai memberikan silent treatment. Sagittarius bisa bersikap kejam, tetapi hal tersebut muncul karena mereka menunjukkan bahwa anda sudah tidak berarti bagi mereka.

Saat mereka mulai mendiamkan anda, kemungkinan besar mereka benar-benar sudah tidak peduli lagi.

Aquarius

Saat aquarius memberikan silent treatment, maka hal tersebut dapat berlangsung lama dan menyakitkan. Aquarius akan terus mendiamkan anda sampai anda menyadari kesalahan tersebut. Mereka tidak hanya akan mendiamkan anda saat bertemu, tetapi juga bisa membiarkan pesan anda.

Virgo

Virgo melakukan silent treatment sebagai respon yang paling sering mereka pilih saat sedang kesal. Saat marah, virgo cenderung diam.

Bukan karena mereka sangat membenci anda, virgo memilih silent treatment untuk menjauh sejenak dari berbagai masalah yang sedang dihadapi, kemudian mengevaluasi semuanya.

Capricorn