Shania Vivi Armylia Putri
16 April 2026, 17.58 WIB

4 Zodiak yang Dikenal Paling Takut Konflik, Memilih Silent Treatment Daripada Beradu Argumen

Ilustrasi silent treatment/freepik

JawaPos.com-Empat zodiak ini selalu berusaha mempertahankan suasana damai tanpa ada konfrontasi.

Mereka rela melakukan banyak hal agar bisa terhindar dari konflik. Termasuk silent treatment yang kerap mereka lakukan.

Keempat zodiak ini cenderung tidak ingin kenyamanan dan kedamaian hidup mereka terusik.

Mereka lebih memilih menghindar dari masalah daripada belajar menghadapi apa yang terjadi. Hal tersebut justru membuat masalah tidak pernah benar-benar terselesaikan. 

Libra adalah zodiak yang dikenal memiliki kemampuan diplomasi yang kuat serta keinginan besar untuk menjaga suasana tetap damai. Libra selalu berusaha mencari jalan tengah. Bahkan mereka rela melakukan banyak hal demi menghindari konflik atau konfrontasi. 

Pisces selalu bersedia mendengarkan kedua sisi saat terjadi konflik. Mereka memiliki pemahaman mendalam soal emosi manusia. Namun, keinginan mereka untuk menjaga kedamaian terkadang membuat pisces terlalu mengalah, yang pada akhirnya bisa membuat mereka merasa dimanfaatkan.

Cancer dikenal sebagai zodiak yang penuh perasaan dan sensitif. Mereka sangat empatik dan intuitif. Cancer akan melakukan apa saja demi memastikan orang-orang disekitarnya merasa bahagia dan nyaman. 

Taurus akan berusaha menghindari hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan dan rutinitas mereka. Namun, keinginan kedamaian terkadang membuat taurus keras kepala atau sulit menerima hal baru. Sehingga terkesan kaku dan sedikit membosankan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces 16 April 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 16 April 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

16 April 2026, 17.11 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 16 April 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 16 April 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

16 April 2026, 17.07 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 16 April 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn 16 April 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

16 April 2026, 17.06 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

