Pasutri Harus Tahu, Inilah 7 Tanda Silent Treatment dalam Pernikahan

JawaPos.com – Hubungan yang sehat, terutama pernikahan dibangun di atas komunikasi dan pemahaman.

Tetapi, ketika pasangan Anda memilih diam daripada berkomunikasi, saat itulah kesalahpahaman, terlalu banyak berpikir, dan asumsi memperburuk keadaan.

Ini dikenal sebagai perlakuan diam atau silent treatment, sering kali disalahartikan sebagai perlakuan diam sebagai fase mereka butuh ruang.

Silent treatment terjadi ketika seseorang tidak siap berkomunikasi atau mengakui perasaan orang lain dan malah menggunakan diam untuk menunjukkan kemarahan atau ketidaksepakatan.

Mempelajari tanda-tanda silent treatment dalam pernikahan akan memungkinkan Anda untuk memperbaiki masalah ini agar hubungan tetap utuh.

Dilansir English jagran, berikut tujuh tanda silent treatment dalam pernikahan yang perlu Anda kenali.

1. Diam seketika setelah terjadi perselisihan