Jangan Diabaikan, Kenali 7 Ciri Silent Treatment yang Bisa Merusak Hubungan Pernikahan

ilustrasi pasutri yang bertengkar. (freepik)
JawaPos.com - Komunikasi menjadi salah satu fondasi utama dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat. Ketika pasangan memilih untuk tidak berbicara atau menghindari komunikasi dalam waktu tertentu, masalah kecil dapat berkembang menjadi kesalahpahaman yang lebih besar.
Sikap diam memang terkadang dibutuhkan untuk menenangkan diri. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan silent treatment, yaitu ketika seseorang sengaja mengabaikan komunikasi sebagai cara untuk mengekspresikan kemarahan, kekecewaan, atau ketidaksetujuan terhadap pasangannya.
Jika dibiarkan berlarut-larut, perilaku ini dapat memengaruhi kualitas hubungan dan membuat kedua belah pihak semakin sulit menemukan jalan keluar. Mengutip English Jagran, berikut tujuh tanda silent treatment dalam pernikahan yang penting dikenali agar hubungan tetap terjaga dengan baik.
Baca Juga:Pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce Disebut Berlangsung Intim Meski Digelar di Madison Square Garden
1. Diam seketika setelah terjadi perselisihan
Setiap kali pertengkaran berakhir, pasangan Anda memilih diam daripada mengakui atau meminta maaf.
Bahkan tidak berbicara dengan Anda selama berjam-jam atau berhari-hari setelahnya.
Ini bukan memberi Anda ruang sebaliknya, perilaku seperti ini menghukum korban dan menguras energi Anda.
2. Kurangnya kontak mata
Pasangan menghindari kontak mata saat berbicara dengan Anda.
Ia lebih memilih ponsel dan pekerjaan rumah tangga, menciptakan tembok psikologis meskipun Anda tinggal bersama.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah