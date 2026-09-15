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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 15 September 2026 | 17.50 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 15 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak hari ini Capricorn diprediksi perlu menghadapi berbagai situasi dengan sikap sportif dan ramah. Komunikasi menjadi hal yang perlu diperhatikan agar tidak muncul kesalahpahaman dengan orang-orang di sekitar.

Energi hari ini juga mengingatkan Capricorn untuk lebih percaya pada kemampuan diri sendiri. Tekanan pekerjaan, pengeluaran yang boros, hingga rasa tidak nyaman pada tubuh perlu dikelola dengan tenang agar tidak mengganggu keseimbangan aktivitas.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Selasa (15/9), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, Capricorn disarankan menghadapi segala sesuatu dengan sikap terbuka dan sportif. Bersikap ramah kepada orang lain akan membantu menciptakan suasana yang lebih nyaman. Perhatikan kembali cara berkomunikasi agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Cinta Capricorn

Hubungan asmara akan terasa lebih harmonis jika Anda menunjukkan sikap ramah kepada pasangan. Perhatian dan komunikasi yang baik dapat membantu membangun pemahaman yang lebih kuat.

Jangan ragu menunjukkan sisi lembut kepada pasangan. Sikap saling menghargai akan membuat hubungan terasa lebih bahagia dan nyaman bagi kedua pihak.

Karier Capricorn

Anda mungkin merasa telah melakukan sejumlah kesalahan dalam pekerjaan. Perasaan tersebut bisa muncul karena tekanan dan stres yang terlalu besar.

Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Percayalah pada kemampuan yang dimiliki dan berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk memperbaiki kekurangan dengan lebih tenang.

Kesehatan Capricorn

Anda mungkin merasakan sedikit ketidaknyamanan pada kondisi tubuh hari ini. Karena itu, penting untuk tidak mengabaikan kebutuhan untuk beristirahat dan menenangkan pikiran.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Sumber: Astroved.com
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