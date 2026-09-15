Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Selasa, 15 September 2026: Jaga Pola Makan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Taurus. (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Selasa, 15 September 2026, menjadi salah satu bagian yang paling perlu mendapatkan perhatian.
Tubuh membutuhkan perhatian yang lebih baik, terutama dalam hal makanan, kebutuhan cairan, dan pola istirahat yang selama ini dijalani.
Karena itu, jangan menunggu sampai tubuh benar-benar merasa lelah sebelum mulai memperbaiki kebiasaan sehari-hari.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Selasa, 15 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Pola makan menjadi salah satu hal yang sebaiknya diperhatikan Taurus.
Kesibukan pekerjaan atau aktivitas lainnya terkadang membuat seseorang menunda waktu makan karena merasa masih banyak hal yang harus diselesaikan.
Kebiasaan tersebut sebaiknya tidak terus dilakukan.
Tubuh membutuhkan asupan yang cukup agar energi tetap tersedia ketika Taurus menjalani berbagai kegiatan sepanjang hari.
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Jawa Pos
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