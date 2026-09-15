Ramalan Kesehatan Zodiak Leo Selasa, 15 September 2026: Beri Tubuh Waktu untuk Pulih

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Leo pada Selasa, 15 September 2026, perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama jika beberapa waktu terakhir kondisi tubuh terasa kurang baik.
Tubuh mungkin sedang membutuhkan lebih banyak waktu untuk beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas dan tanggung jawab yang cukup padat.
Karena itu, Leo sebaiknya tidak kehilangan harapan hanya karena kondisi fisik belum berada dalam keadaan terbaik.
Hal terpenting saat kondisi tubuh terasa kurang baik adalah memberikan kesempatan untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan yang cukup.
Leo mungkin memiliki banyak rencana yang ingin dilakukan, tetapi tidak semuanya harus dijalankan ketika energi sedang menurun.
Memaksakan diri melakukan terlalu banyak aktivitas justru dapat membuat tubuh semakin kelelahan.
Jika mulai merasa lemas, tidak bersemangat, atau tenaga terasa berkurang, kurangi kegiatan yang sebenarnya tidak terlalu penting.
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Jawa Pos
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