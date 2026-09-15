Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Selasa, 15 September 2026: Perbaiki Kebiasaan Sehari-hari

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Selasa, 15 September 2026, perlu mendapatkan perhatian karena beberapa kebiasaan yang kurang baik dapat mulai memberikan dampak apabila terus dibiarkan.
Kesibukan sehari-hari mungkin membuat Libra merasa masih sanggup menjalankan berbagai aktivitas meskipun tubuh sebenarnya sudah memberikan tanda membutuhkan istirahat.
Karena itu, jangan hanya berfokus pada pekerjaan atau kewajiban lain tanpa memperhatikan kondisi fisik dan mental.
Libra mungkin sudah terbiasa menjalani rutinitas dengan jadwal yang cukup padat.
Ketika pekerjaan dan berbagai urusan harus diselesaikan, kebutuhan tubuh terkadang menjadi hal yang ditunda.
Kebiasaan seperti ini mungkin tidak langsung terasa dampaknya, tetapi jika terus dilakukan, tubuh bisa semakin sulit mendapatkan waktu pemulihan yang cukup.
Rasa lelah yang muncul berulang kali sebaiknya tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang harus dilawan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022