Waspada! 13 Tanggal Lahir Keramat yang Ucapannya Dianggap Bisa Jadi Kenyataan

JawaPos.com - Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat, tanggal lahir sering dianggap lebih dari sekadar penanda waktu kelahiran.

Banyak orang percaya bahwa hari lahir seseorang membawa energi, karakter, bahkan “takdir” tertentu yang bisa memengaruhi kehidupannya.

Salah satu kepercayaan yang cukup populer adalah anggapan bahwa ada beberapa tanggal lahir yang dianggap keramat, di mana ucapan orang yang lahir di tanggal tersebut diyakini dapat dengan mudah menjadi kenyataan.

Kanal YouTube Mbah Eko Daeng mengulas fenomena ini dalam sebuah video berjudul “Hati-Hati! 13 Tanggal Lahir Ini Ucapannya Berbahaya dan Bisa Jadi Nyata”.

Menurutnya, ada sejumlah tanggal lahir yang membawa kekuatan unik: kata-kata mereka tidak sekadar ucapan biasa, melainkan dipercaya memiliki pengaruh besar yang bisa berdampak pada kehidupan orang lain.

Berikut adalah penjelasan mengenai 13 tanggal lahir keramat beserta karakteristiknya.

1. Tanggal 7

Mereka yang lahir pada tanggal ini dipercaya memiliki kekuatan kata-kata yang penuh kebijaksanaan.

Ucapannya sering menenangkan, memberi solusi, dan menginspirasi, terutama dalam hal hubungan, keuangan, maupun kehidupan pribadi.