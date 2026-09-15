Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Zulfa Putri Hardiyati
Selasa, 15 September 2026 | 13.13 WIB

Waspada! 13 Tanggal Lahir Keramat yang Ucapannya Dianggap Bisa Jadi Kenyataan

tanggal lahir yang ucapannya jadi nyata / foto : Magnific/ cookie_studio - Image

tanggal lahir yang ucapannya jadi nyata / foto : Magnific/ cookie_studio

JawaPos.com - Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat, tanggal lahir sering dianggap lebih dari sekadar penanda waktu kelahiran.

 Banyak orang percaya bahwa hari lahir seseorang membawa energi, karakter, bahkan “takdir” tertentu yang bisa memengaruhi kehidupannya.

 Salah satu kepercayaan yang cukup populer adalah anggapan bahwa ada beberapa tanggal lahir yang dianggap keramat, di mana ucapan orang yang lahir di tanggal tersebut diyakini dapat dengan mudah menjadi kenyataan.

Kanal YouTube Mbah Eko Daeng mengulas fenomena ini dalam sebuah video berjudul “Hati-Hati! 13 Tanggal Lahir Ini Ucapannya Berbahaya dan Bisa Jadi Nyata”.

Menurutnya, ada sejumlah tanggal lahir yang membawa kekuatan unik: kata-kata mereka tidak sekadar ucapan biasa, melainkan dipercaya memiliki pengaruh besar yang bisa berdampak pada kehidupan orang lain.

Berikut adalah penjelasan mengenai 13 tanggal lahir keramat beserta karakteristiknya.

1. Tanggal 7

Mereka yang lahir pada tanggal ini dipercaya memiliki kekuatan kata-kata yang penuh kebijaksanaan.

 Ucapannya sering menenangkan, memberi solusi, dan menginspirasi, terutama dalam hal hubungan, keuangan, maupun kehidupan pribadi.

2. Tanggal 11

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
9 Ucapan Karisma Kuat yang Bikin Orang Nyaman Diajak Ngobrol Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Ucapan Karisma Kuat yang Bikin Orang Nyaman Diajak Ngobrol Menurut Psikologi

Sabtu, 12 September 2026 | 21.39 WIB

10 Ciri Ucapan Seseorang yang Dapat Dipercaya dan Bisa Diandalkan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Ciri Ucapan Seseorang yang Dapat Dipercaya dan Bisa Diandalkan Menurut Psikologi

Sabtu, 12 September 2026 | 18.28 WIB

9 Ucapan Kesabaran Menipis yang Sering Muncul Tanpa Disadari Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Ucapan Kesabaran Menipis yang Sering Muncul Tanpa Disadari Menurut Psikologi

Jumat, 11 September 2026 | 20.17 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore