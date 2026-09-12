10 Ciri Ucapan Seseorang yang Dapat Dipercaya dan Bisa Diandalkan Menurut Psikologi

Ciri ucapan seseorang yang dapat dipercaya dan bisa diandalkan menurut psikologi./Magnific/ magnific
JawaPos.com - Kepercayaan tercermin dari ucapan sederhana yang membuat seseorang terlihat bisa diandalkan dalam berbagai hubungan.
Menjadi dapat dipercaya adalah langkah penting, baik dalam hubungan profesional maupun hubungan personal yang dijalani seseorang.
Membantu orang lain merasa didengar menjadi fondasi utama yang memperkuat kepercayaan dalam setiap jenis hubungan.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (12/9), berikut sepuluh ucapan psikologi kepercayaan yang biasa membuat seseorang terlihat bisa diandalkan dalam percakapan sehari-hari.
1. Menyatakan ingin mendengar lebih banyak pengalaman
Orang yang dapat dipercaya biasanya mampu mencari titik temu dan menciptakan rasa memiliki bersama.
Fokus pada persamaan dibanding perbedaan membantu menghilangkan hambatan yang dapat memicu keterputusan hubungan.
Ucapan ini menunjukkan ketertarikan tulus terhadap pengalaman orang lain tanpa perlu menghakiminya.
2. Menyatakan benar-benar memahami sudut pandang orang lain
Menghilangkan ego pribadi dalam percakapan membantu seseorang memimpin dengan empati yang tulus.
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