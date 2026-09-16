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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 16 September 2026 | 20.47 WIB

6 Ucapan Kesan Orang Tidak Profesional yang Sering Terlontar di Tempat Kerja Menurut Psikologi

Ucapan kesan orang tidak profesional yang sering terlontar di tempat kerja menurut psikologi. (Magnific) - Image

Ucapan kesan orang tidak profesional yang sering terlontar di tempat kerja menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com - Kesan orang tidak profesional di tempat kerja sering muncul dari ucapan sederhana yang terlontar tanpa disadari.

Komunikasi di lingkungan kerja modern memang tidak mudah karena tidak ada aturan baku tentang ucapan yang pantas.

Beberapa kalimat sederhana ternyata dapat membuat seseorang terlihat tidak profesional meski tanpa maksud buruk sekalipun.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (16/9), berikut enam ucapan psikologi kesan tidak profesional yang biasa terlontar dalam percakapan santai di tempat kerja.

1. Menyatakan sesuatu bukan tanggung jawabnya

Menetapkan batasan pekerjaan memang wajar dilakukan, namun cara penyampaian tetap perlu diperhatikan dengan saksama.

Menyatakan secara langsung bahwa sesuatu bukan tugasnya dapat membuat seseorang terkesan tidak kooperatif dan kaku.

Alih-alih menolak secara langsung, memberikan arahan kepada pihak yang tepat menjadi cara yang lebih baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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