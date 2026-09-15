Cek Wetonmu! 10 Weton yang Diyakini Rezekinya Tidak Habis-Habis Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Keberuntungan Tinggi (Freepik)
JawaPos.com - Pernahkah kamu mendengar cerita bahwa hari lahir seseorang dalam budaya Jawa bisa memengaruhi rezekinya?
Dalam tradisi Jawa, weton bukan hanya sekadar hitungan hari lahir, tapi juga dipercaya berkaitan dengan karakter, nasib, hingga aliran rezeki yang menyertai perjalanan hidup seseorang.
Kanal Youtube Mbah Eko Daeng mengungkapkan ada 10 weton yang diyakini rezekinya tidak habis-habis.
Meski kepercayaan ini bersifat turun-temurun, banyak yang menjadikannya motivasi agar terus berusaha, bersyukur, dan menjaga hubungan baik dengan sesama.
Apa Itu Weton?
Weton adalah hasil kombinasi hari lahir (Senin sampai Minggu) dengan pasaran Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon).
Dari kombinasi ini muncul 35 kemungkinan weton yang berbeda.
Bagi masyarakat Jawa, weton bukan hanya penanda tanggal lahir, tapi juga dianggap mencerminkan energi spiritual seseorang—mulai dari sifat pribadi, keberuntungan, hingga rezeki yang akan mengalir sepanjang hidupnya.
10 Weton yang Diyakini Rezekinya Tidak Pernah Habis
1. Rabu Pahing
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