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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 15 September 2026 | 12.18 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Selasa, 15 September 2026: Waktu untuk Pulihkan Hati

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Selasa, 15 September 2026, membawa pesan tentang pentingnya memberikan waktu kepada diri sendiri untuk pulih dari pengalaman emosional yang belum sepenuhnya selesai.

Perasaan yang masih tertinggal dari masa lalu mungkin sesekali muncul dan membuat suasana hati berubah tanpa diduga.

Karena itu, Pisces sebaiknya tidak memaksakan diri untuk segera merasa baik ketika hati sebenarnya masih membutuhkan waktu untuk berproses.

Berikut ramalan asmara zodiak Pisces pada Selasa, 15 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Pisces yang baru mengalami perpisahan, menerima kenyataan bahwa sebuah hubungan telah berakhir memang bukan sesuatu yang selalu mudah.

Kenangan tentang mantan pasangan mungkin masih muncul ketika melihat tempat tertentu, mendengar lagu, atau mengingat percakapan yang pernah terjadi.

Hal seperti itu sangat mungkin membuat perasaan kembali terasa berat meskipun sebelumnya Pisces merasa sudah mulai tenang.

Tidak perlu menyalahkan diri sendiri ketika proses melupakan seseorang ternyata membutuhkan waktu lebih panjang.

Editor: Novia Tri Astuti
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