Ramalan Asmara Zodiak Pisces Selasa, 15 September 2026: Waktu untuk Pulihkan Hati

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Selasa, 15 September 2026, membawa pesan tentang pentingnya memberikan waktu kepada diri sendiri untuk pulih dari pengalaman emosional yang belum sepenuhnya selesai.
Perasaan yang masih tertinggal dari masa lalu mungkin sesekali muncul dan membuat suasana hati berubah tanpa diduga.
Karena itu, Pisces sebaiknya tidak memaksakan diri untuk segera merasa baik ketika hati sebenarnya masih membutuhkan waktu untuk berproses.
Bagi Pisces yang baru mengalami perpisahan, menerima kenyataan bahwa sebuah hubungan telah berakhir memang bukan sesuatu yang selalu mudah.
Kenangan tentang mantan pasangan mungkin masih muncul ketika melihat tempat tertentu, mendengar lagu, atau mengingat percakapan yang pernah terjadi.
Hal seperti itu sangat mungkin membuat perasaan kembali terasa berat meskipun sebelumnya Pisces merasa sudah mulai tenang.
Tidak perlu menyalahkan diri sendiri ketika proses melupakan seseorang ternyata membutuhkan waktu lebih panjang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022