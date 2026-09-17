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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 17 September 2026 | 14.44 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Kamis, 17 September 2026: Temukan Ritme Kerja yang Sehat

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Karier Pisces pada Kamis, 17 September 2026, mengingatkan pentingnya memberikan usaha terbaik tanpa menjadikan pekerjaan sebagai satu-satunya aktivitas yang memenuhi seluruh waktu dalam sehari.

Pisces mungkin sedang berada dalam fase ketika pekerjaan membutuhkan perhatian lebih besar sehingga banyak tugas terasa harus segera diselesaikan.

Namun, terus bekerja tanpa memberikan jeda justru dapat membuat pikiran kehilangan fokus dan energi semakin cepat terkuras.

Berikut ramalan karier zodiak Pisces pada Kamis, 17 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika pekerjaan sedang menumpuk, Pisces mungkin merasa perlu terus bergerak agar seluruh tanggung jawab segera selesai.

Keinginan menyelesaikan banyak hal sekaligus memang dapat menjadi dorongan untuk bekerja lebih cepat.

Namun, konsentrasi memiliki batas dan tidak bisa dipaksakan sepanjang waktu.

Ketika pikiran mulai kehilangan fokus, pekerjaan yang sebenarnya sederhana pun dapat terasa jauh lebih berat.

Editor: Novia Tri Astuti
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