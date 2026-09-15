Ramalan Zodiak Libra 15 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, topik utama untuk zodiak Libra adalah kepercayaan. Libra harus mencari tahu mengapa takut mempercayai orang-orang yang peduli, seperti keluarga dan teman dekat.

Tetapi jika masih waspada atau memperlakukan mereka dengan curiga, hari ini adalah waktu untuk mencari tahu alasannya. Libra mungkin menyadari bahwa pandangan tersebut adalah hasil dari rasa tidak aman yang dirasakan diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Selasa, 15 September 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra perlu memanfaatkan kesempatan untuk bersenang-senang dan menikmati waktu luang bersama pasangan. Terkait karir, pastikan untuk meninggalkan pekerjaan saat ini dengan baik jika ingin berganti karir.

Sementara itu, Libra akan bersinar dan bintik-bintik gelap yang muncul di kulit akan menghilang. Terkait keuangan, pendapatan Libra yang dapat dibelanjakan perlu dialokasikan untuk membeli gadget dan barang elektronik pada saat ini.

Cinta Libra

Hari ini akan menjadi hari yang baik di bidang percintaan. Renungkan beberapa momen spesial yang telah dilalui bersama pasangan, pikirkan bagaimana cara membangun hubungan yang penuh kasih sayang.

