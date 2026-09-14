Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 15 September 2026 | 00.26 WIB

4 Zodiak yang Tidak Pernah Betah Saat Bosan, Selalu Mencari Aktivitas Produktif yang Bermanfaat

Ilustrasi seseorang yang menggambar. (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang yang menggambar. (Magnific)

JawaPos.com - Beberapa zodiak justru menikmati momen-momen di aman mereka bisa merasa tenang.

Mereka tidak menginginkan apapun selain bersantai dengan rutinitas yang sama. Baik itu rebahan di sofa atau sekedar nonton film.

Namun, ada juga zodiak yang tidak tahan jika harus duduk diam dalam waktu yang lama. Saat anda tidak memiliki kegiatan untuk dilakukan, mereka bisa merasa sangat tersiksa dan panik.

Berdasarkan informasi dari laman /collective.world yang dikutip pada (14/9) berikut empat zodiak selalu mencari aktivitas produktif saat suasana mulai membosankan. 

Aries kesulitan hanya duduk dan berdiam dengan pikirannya sendiri. Anda lebih memilih langsung mengambil sebuah kesempatan daripada berisiko melewatkannya. Inilah yang membuat anda mengisi jadwal dengan sebanyak mungkin aktivitas yang berbeda. Anda lebih memilih mengerjakan sesuatu yang  produktif, entah dengan memulai proyek atau merencanakan liburan.

Cancer tidak tahan saat bosan. Anda adalah tipe orang yang memilih menghadapi masalah orang lain daripada memikirkan masalah anda sendiri. Itulah alasan anda tidak tahan saat bosan, anda tidak ingin membuat diri anda stres. Sehingga, anda lebih memilih untuk tetap sibuk.

Gemini menyadari bahwa setiap momen yang dimiliki harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Itulah sebabnya anda kesulitan memperlambat aktivitas dan bersantai. Anda tidak paham bagaimana seseorang bisa menjalankan hal yang sama setiap hari. Bagi anda, hal tersebut terasa sangat membosankan. 

Sagittarius berusaha sebaik mungkin untuk membuat orang-orang disekitar anda tertawa dan bersenang-senang. Rutinitas yang monoton membuat anda merasa bosan. Oleh karena itu, anda berusaha dikelilingi oleh orang-orang yang bisa membuat anda tetap terhibur, sama seperti anda berusaha menghibur mereka. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Zodiak yang Paling mudah Bosan dengan Pasangan, Mudah Kehilangan Spark dalam Hubungan - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Paling mudah Bosan dengan Pasangan, Mudah Kehilangan Spark dalam Hubungan

Rabu, 9 September 2026 | 20.33 WIB

Bosan dengan Kehidupan Sehari-hari? Tinggalkan 10 Kebiasaan Ini - Image
Kepribadian

Bosan dengan Kehidupan Sehari-hari? Tinggalkan 10 Kebiasaan Ini

Jumat, 21 Agustus 2026 | 15.33 WIB

6 Kebiasaan Langka Pasangan yang Betah Seharian Bersama Tanpa Bosan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Kebiasaan Langka Pasangan yang Betah Seharian Bersama Tanpa Bosan Menurut Psikologi

Senin, 17 Agustus 2026 | 19.56 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore