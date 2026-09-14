4 Zodiak yang Tidak Pernah Betah Saat Bosan, Selalu Mencari Aktivitas Produktif yang Bermanfaat

Ilustrasi seseorang yang menggambar. (Magnific)
JawaPos.com - Beberapa zodiak justru menikmati momen-momen di aman mereka bisa merasa tenang.
Mereka tidak menginginkan apapun selain bersantai dengan rutinitas yang sama. Baik itu rebahan di sofa atau sekedar nonton film.
Namun, ada juga zodiak yang tidak tahan jika harus duduk diam dalam waktu yang lama. Saat anda tidak memiliki kegiatan untuk dilakukan, mereka bisa merasa sangat tersiksa dan panik.
Berdasarkan informasi dari laman /collective.world yang dikutip pada (14/9) berikut empat zodiak selalu mencari aktivitas produktif saat suasana mulai membosankan.
Aries
Aries kesulitan hanya duduk dan berdiam dengan pikirannya sendiri. Anda lebih memilih langsung mengambil sebuah kesempatan daripada berisiko melewatkannya. Inilah yang membuat anda mengisi jadwal dengan sebanyak mungkin aktivitas yang berbeda. Anda lebih memilih mengerjakan sesuatu yang produktif, entah dengan memulai proyek atau merencanakan liburan.
Cancer
Cancer tidak tahan saat bosan. Anda adalah tipe orang yang memilih menghadapi masalah orang lain daripada memikirkan masalah anda sendiri. Itulah alasan anda tidak tahan saat bosan, anda tidak ingin membuat diri anda stres. Sehingga, anda lebih memilih untuk tetap sibuk.
Gemini
Gemini menyadari bahwa setiap momen yang dimiliki harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Itulah sebabnya anda kesulitan memperlambat aktivitas dan bersantai. Anda tidak paham bagaimana seseorang bisa menjalankan hal yang sama setiap hari. Bagi anda, hal tersebut terasa sangat membosankan.
Sagittarius
Sagittarius berusaha sebaik mungkin untuk membuat orang-orang disekitar anda tertawa dan bersenang-senang. Rutinitas yang monoton membuat anda merasa bosan. Oleh karena itu, anda berusaha dikelilingi oleh orang-orang yang bisa membuat anda tetap terhibur, sama seperti anda berusaha menghibur mereka.
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