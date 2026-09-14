6 Zodiak yang Suka Bermain Teka-Teki, Punya Pemikiran Kreatif yang Membuat Mereka Antusias Terlibat

JawaPos.com - Permainan pikiran atau teka-teki bisa menjadi kegiatan yang paling dibenci bagi sebagian orang.

Namun, enam zodiak ini justru tertarik terlibat dalam teka-teki. Mereka merasa tertantang saat harus melibatkan pikirannya untuk menyelesaikan teka-teki dengan cerdik.

Berbekal kemampuan mereka dalam mengatur strategi, manipulasi, analitis, dan keberanian mengambil risiko, membuat permainan teka-teki menjadi salah satu aktivitas yang menarik bagi mereka.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (14/9) berikut enam zodiak yang gemar bermain teka-teki dan menjadikannya sebagai cara untuk mengasah kreativitas serta kecerdikan.

Scorpio

Scorpio pandai membuat orang lain melakukan apa yang mereka inginkan. Memanipulasi mungkin bertentangan, tapi mereka sulit menahan diri untuk menggunakannya saat menghadapi hambatan dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jika scorpio sedang mencari cara untuk membalas dendam, memanfaatkan kemampuan tersebut menjadi salah satu taktik terbaik bagi mereka.

Aries

Aries menyukai segala bentuk persaingan dan ingin memenangkan setiap permainan terutama permainan pikiran. Mereka impulsif dan senang mengambil risiko, bahkan jika hal tersebut membuat mereka kehilangan kesempatan untuk memiliki hubungan yang sebenarnya berpotensi menjadi baik. Namun, semakin sulit tantangannya, maka semakin tertarik pula zodiak ini untuk menghadapinya.

Aquarius

Aquarius sangat cerdas dan akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menunjukkan betapa pintar dan cerdiknya mereka. Bukan berarti aquarius sengaja bersikap kejam. Mereka hanya terlalu terbawa dalam permainan.

Taurus