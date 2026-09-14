4 Zodiak Paling Jago Memotret, Hasil Jepretannya Selalu Estetik dan Punya Gaya yang Jadi Inspirasi

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, fotografi bukan hanya sekadar tumpukan gambar.

Mereka menyusun berbagai momen yang tidak bisa terulang, yang mampu menceritakan keindahan dunia melalui sudut pandang yang mereka miliki.

Melalui foto-foto yang mereka hasilkan, zodiak ini mengenalkan sisi di dalam diri mereka, termasuk hal-hal yang menarik perhatian.

Berdasarkan informasi dari laman /collective yang dikutip pada (14/9) berikut empat zodiak yang paling ahli memotret foto secara estetik.

Taurus

Bagi taurus, fotografi sesuatu yang indah merupakan sebuah aktivitas yang bermakna untuk menghargai keindahan abadi yang ada di sekitar mereka. Foto-foto mereka memberikan gambaran kekayaan alam melalui lanskap hijau, detail bunga, sampai warna-warna langit saat sunset. Seorang taurus gemar mengumpulkan berbagai momen berharga dan menjadikan setiap foto sebagai bagian penting dari koleksinya.

Libra

Libra memiliki pemahaman terkait estetika yang elegan dan dapat mengekspresikannya lewat fotografi. Foto-foto dari libra memperlihatkan pemahaman intuitif framing dan perspektif. Mereka mampu menangkap hubungan dari objek dan ruang, termasuk permainan cahaya.

Cancer

Cancer mampu menghasilkan foto-foto yang mengandung suasana nostalgia dan menggambarkan kerinduan terhadap momen yang tidak dapat kembali. Bagi cancer, mengambil foto merupakan aktivitas pribadi yang sangat reflektif. Saat cancer memotret mereka mampu mengabadikan momen emosional yang kuat.

Scorpio