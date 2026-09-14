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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 15 September 2026 | 00.29 WIB

4 Zodiak Paling Jago Memotret, Hasil Jepretannya Selalu Estetik dan Punya Gaya yang Jadi Inspirasi

Ilustrasi seseorang yang sedang memfoto. (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang yang sedang memfoto. (Magnific)

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, fotografi bukan hanya sekadar tumpukan gambar.

Mereka menyusun berbagai momen yang tidak bisa terulang, yang mampu menceritakan keindahan dunia melalui sudut pandang yang mereka miliki. 

Melalui foto-foto yang mereka hasilkan, zodiak ini mengenalkan sisi di dalam diri mereka, termasuk hal-hal yang menarik perhatian.

Berdasarkan informasi dari laman /collective yang dikutip pada (14/9) berikut empat zodiak yang paling ahli memotret foto secara estetik.

Bagi taurus, fotografi sesuatu yang indah merupakan sebuah aktivitas yang bermakna untuk menghargai keindahan abadi yang ada di sekitar mereka. Foto-foto mereka memberikan gambaran kekayaan alam melalui lanskap hijau, detail bunga, sampai warna-warna langit saat sunset. Seorang taurus gemar mengumpulkan berbagai momen berharga dan menjadikan setiap foto sebagai bagian penting dari koleksinya.

Libra memiliki pemahaman terkait estetika yang elegan dan dapat mengekspresikannya lewat fotografi. Foto-foto dari libra memperlihatkan pemahaman intuitif framing dan perspektif. Mereka mampu menangkap hubungan dari objek dan ruang, termasuk permainan cahaya. 

Cancer mampu menghasilkan foto-foto yang mengandung suasana nostalgia dan menggambarkan kerinduan terhadap momen yang tidak dapat kembali. Bagi cancer, mengambil foto merupakan aktivitas pribadi yang sangat reflektif. Saat cancer memotret mereka mampu mengabadikan momen emosional yang kuat.

Bagi scorpio, fotografi menjadi alat untuk mengekspresikan diri. Foto-foto mereka mampu menangkap emosi secara mendalam, menampilkan keindahan alam yang kuat, serta daya tarik aktivitas manusia. 

Editor: Novia Tri Astuti
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