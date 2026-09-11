Tak Gampang Goyah oleh Cibiran, 6 Weton Ini Dipercaya Punya Masa Depan Gemilang

Weton tetap tabah meski dihina dan jadi sukses kaya raya kata Primbon Jawa. (Freepik/ benzoix)
JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang. Setiap kombinasi hari dan pasaran dipercaya mempunyai gambaran watak yang berbeda.
Menariknya, terdapat sejumlah weton yang digambarkan memiliki mental kuat ketika menghadapi tekanan dari lingkungan. Meski mendapatkan kritik, diremehkan, bahkan menjadi sasaran perkataan kurang menyenangkan, mereka dipercaya mampu tetap tenang dan melanjutkan perjuangan.
Sikap sabar, keteguhan hati, serta kemauan untuk terus bekerja keras menjadi karakter yang diyakini dapat membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam ramalan Primbon Jawa, pengalaman sulit bahkan disebut dapat menjadi bekal untuk mencapai keberhasilan di kemudian hari.
Dilansir dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat enam weton yang dipercaya tetap tabah meski sering diremehkan dan berpotensi meraih kesuksesan serta kemapanan.
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Jumat Legi mempunyai neptu 11, yang berasal dari Jumat bernilai 6 dan Legi bernilai 5. Dalam sejumlah perhitungan primbon, weton ini dikaitkan dengan karakter yang sabar, baik hati, dan mampu menghadapi keadaan dengan penuh keikhlasan.
Mereka dipercaya tidak mudah membalas perkataan buruk yang diterimanya. Sebaliknya, pemilik Jumat Legi cenderung berusaha mengambil sisi positif dari pengalaman yang kurang menyenangkan.
Karakter berani dan teguh pendirian juga menjadi salah satu gambaran yang melekat pada weton ini. Karena itu, Jumat Legi kerap dikaitkan dengan kemampuan memimpin dan mengambil tanggung jawab.
Dalam urusan pekerjaan, mereka dipercaya mempunyai peluang berkembang sebagai pengusaha maupun di bidang pertanian dan peternakan. Ketekunan yang dimiliki dianggap dapat membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih mapan.
Senin Wage mempunyai neptu 8, hasil perpaduan nilai Senin 4 dan Wage 4. Weton ini digambarkan memiliki karakter kuat, berpendirian teguh, dan tidak mudah berubah hanya karena pengaruh orang lain.
Pemilik Senin Wage juga dipercaya mempunyai etos kerja tinggi. Mereka cenderung menjalani sesuatu dengan konsisten dan tidak mudah meninggalkan tujuan ketika menghadapi hambatan.
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