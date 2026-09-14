Rezeki Mengalir Deras, Ini 3 Weton yang Disebut Punya Masa Depan Finansial Cerah

Ilustrasi orang kaya raya. (Magnific)
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang. Sebagian masyarakat juga mempercayainya sebagai salah satu cara untuk membaca karakter, kecenderungan hidup, hingga peruntungan seseorang.
Berdasarkan penafsiran Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dianggap memiliki karakter pendukung untuk mencapai kesuksesan. Kemampuan mengatur keuangan, keberanian mengambil keputusan, hingga kecerdasan membaca peluang disebut menjadi beberapa faktor yang membuat weton tertentu memiliki peruntungan finansial lebih menonjol.
Namun, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan kepastian bahwa seseorang pasti menjadi kaya.
Dilansir dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat tiga weton yang disebut memiliki potensi kesuksesan dan kemapanan finansial. Berikut ulasannya.
Rabu Wage dipercaya memiliki karakter cerdas, teliti, serta mampu menyusun strategi sebelum mengambil keputusan.
Pemilik weton ini cenderung tidak gegabah ketika menghadapi persoalan. Mereka terbiasa mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan memikirkan dampak jangka panjang dari keputusan yang dibuat.
Dalam urusan keuangan, Rabu Wage sering digambarkan sebagai pribadi yang cukup hemat dan disiplin. Mereka tidak mudah tergoda menghabiskan uang hanya untuk memenuhi gaya hidup.
Kebiasaan menyisihkan penghasilan dan mengatur pengeluaran dengan cermat dipercaya dapat menjadi salah satu modal untuk mencapai kestabilan ekonomi.
Kemampuan berpikir logis juga membuat Rabu Wage dianggap cocok menggeluti bidang yang membutuhkan perencanaan dan analisis. Bisnis, manajemen, hingga investasi menjadi beberapa bidang yang sering dikaitkan dengan karakter weton ini.
Jika kemampuan tersebut terus diasah dan diiringi kerja keras, peluang untuk membangun kehidupan yang lebih mapan pun dinilai semakin terbuka.
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Jawa Pos
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