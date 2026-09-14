Takdir Hidupnya Penuh Kemudahan, Ini 8 Weton yang Dipercaya Punya Masa Depan Cerah

weton hidup enak yang ditakdirkan punya masa depan cerah hingga akhir usia. (Freepik/ pressfoto)
JawaPos.com – Memiliki kehidupan yang nyaman, rezeki yang cukup, serta masa depan yang stabil tentu menjadi harapan banyak orang. Dalam tradisi Jawa, perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan weton atau kombinasi hari kelahiran dan pasaran Jawa.
Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, setiap weton mempunyai karakter serta peruntungan yang berbeda. Ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki jalan hidup relatif baik, baik dari sisi rezeki, karier, maupun hubungan sosial.
Pemilik weton tertentu bahkan diyakini mampu mempertahankan kehidupan yang mapan hingga usia lanjut berkat karakter positif yang mereka miliki.
Dilansir dari akun YouTube Pandawa Cirebon, berikut weton yang disebut mempunyai prospek kehidupan cerah dan penuh kemudahan.
Minggu Wage dipercaya memiliki karakter yang lincah sekaligus mempunyai sisi spiritual yang kuat. Orang yang lahir pada weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang menjunjung budi pekerti dan memiliki perilaku baik.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Minggu Wage juga dikaitkan dengan keberuntungan serta peluang untuk memperoleh kehidupan yang berkecukupan.
Naungan Waseso Segoro dipercaya menjadi salah satu faktor yang membuat jalan rezeki mereka digambarkan luas. Sementara itu, beberapa naungan lainnya dikaitkan dengan kedudukan terhormat serta penghargaan dari lingkungan sekitar.
Pemilik weton Senin Legi dikenal mempunyai semangat tinggi, ceria, dan tekun dalam menjalankan pekerjaan. Mereka juga disebut memiliki kecenderungan untuk memberikan nasihat serta membantu orang di sekitarnya.
Salah satu karakter yang dianggap menjadi kelebihan Senin Legi adalah kemampuan mengelola keuangan. Kebiasaan hidup hemat dan menyisihkan sebagian pendapatan dipercaya dapat membantu mereka menjaga kondisi finansial.
Karakter tersebut kemudian dianggap menjadi bekal untuk membangun kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera.
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